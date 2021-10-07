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美中將舉行峰會 外交部：持續協調確保美對我政策不變

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。圖／擷取自外交部線上新聞說明會直播網站
外交部發言人歐江安。圖／擷取自外交部線上新聞說明會直播網站

外媒報導，美國總統拜登及中國國家主席習近平將於年底舉行線上峰會；外交部發言人歐江安今天表示，對於美國與中國高層的互動，包括拜登與習近平可能會面的形式與時機，外交部會密切注意相關發展，台美關係深厚友好，雙方一貫維持密切順暢的溝通管道。我方將在台北及華府持續與美方緊密協調，確保美國對台政策不變，以及台美各領域的合作持續穩健深化。

外媒報導，在美中外交高層官員6日在瑞士蘇黎世舉行六小時會談後，一名美國政府資深官員表示，拜登與習近平「原則上達成協議」，將在年底前舉行一場線上峰會，美方很期待兩人會面，「即便只能透過視訊」。

而共機近期大批侵擾我西南空域，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前都對中國大陸的軍事行動表達關切。歐江安表示，對於拜登政府高層官員連日來多次公開嚴正關切中國的軍事挑釁行徑，強烈敦促北京停止對台灣脅迫，並一再堅定重申美國對台灣堅如磐石的承諾，外交部再次表達由衷感謝。

布林肯6日在法國巴黎接受媒體專訪，與「經濟暨合作發展組織」（OECD）秘書長Mathias Cormann會後聯合記者會上，均表達美方的高度關切，強烈敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓與脅迫，強調無人應以武力片面改變現狀，並重申美國對台承諾堅若磐石，多年來美國的承諾有效維持台灣海峽及區域的和平穩定。蘇利文6日也在瑞士蘇黎世與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤時，就中方對台灣等多項議題的行徑提出關切。

歐江安表示，中國當局採取軍事挑釁、外交威迫及經貿施壓等行徑企圖恫嚇台灣，已破壞台海和平穩定的現狀，並引起美國及許多理念相近國家的高度關切，凸顯台灣的國家安全受到國際重視，以及我國戰略位置的重要性。台灣會持續扮演台海及印太區域和平穩定貢獻者的角色，並不斷強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度。

拜登 習近平 美中關係

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