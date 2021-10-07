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「郭台銘變疫苗代言人」 蔡壁如鬆口：2024不排除柯郭合

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨立委蔡壁如。圖／取自蔡壁如臉書

永齡基金會與鴻海、台積電和慈濟購買的1500萬劑BNT疫苗，今清晨到貨第6批，重要推手鴻海創辦人郭台銘聲量也因此水漲船高。民眾黨立委蔡壁如今於廣播節目中被問及台北市長柯文哲與郭台銘2024大選合作的可能性，蔡壁如表示，「郭董變成我們疫苗的代言人」，在民間獲得很高的評價，民眾黨跟郭的關係也一直友好，2024不排除「柯、郭合作」可能性。

蔡壁如指出，關於2024總統大選，柯文哲很早就表態，這是大家都知道的事，至於如何搭配？人民對在野黨當然有期待，「現在郭董變成我們疫苗的代言人」，相對於政府在國際上購買疫苗的無能，導致目前我國疫苗有6成是來自捐贈，郭很明白清楚的告訴大家，他每一劑疫苗的價格、採購過程透明清楚，而且很有效率，因此在民間獲得很高的評價。

對於廣播主持人王淺秋提問柯、郭合作前進2024可能性，蔡壁如回應，「其實我們跟郭董一直是友好的，現在離2024還有2年的時間，只要理念相同，都有合作的空間」。

她也坦言，常常會有人幫民眾黨貼標籤、藍白合，「但我也不怕，在野黨本來就會有很多理念相同的議題可以合作，所以也不排除柯、郭合作，就靜觀其變」。

蔡壁如 郭台銘 柯文哲 王淺秋

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