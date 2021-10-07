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蔡英文：台灣若能加入聯合國 一定為世界做出更多貢獻

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統，本報資料照片
蔡英文總統，本報資料照片

蔡英文總統今天上午以錄影方式為總統府資政姚嘉文出版的「1971神話聯合國」新書發表會致詞。蔡總統表示，這本書帶領大家重新回想1971年聯合國通過「第2758號決議」這段歷史。她也強調，今年的聯合國大會，有許多國際上的朋友支持台灣參與聯合國。「我們用行動證明，台灣是一個有能力、也願意付出的國家，台灣如果能夠加入聯合國，一定會為世界做出更多的貢獻。」

蔡總統表示，她收到新書，就用一整晚的時間看完。書裡面有很多寶貴的資料，結尾的文字也寫得很美，一定要推薦給大家看。

蔡總統說，1971年，聯合國通過「第2758號決議」，造成長遠的影響。「姚老師的這本書，帶領我們重新回想這段歷史。所有關心台灣國際參與的朋友，都可以透過這本書，更加了解當時聯合國運作的情形。」

蔡總統表示，加入聯合國是很多台灣人的願望，也一直在打拚。這幾年來，台灣的經濟表現、防疫的成果都受到世界的肯定，像是今年的聯合國大會，就有許多國際上的朋友，支持台灣參與聯合國。「我們用行動證明，台灣是一個有能力、也願意付出的國家，台灣如果能夠加入聯合國，一定會為世界，做出更多的貢獻。」

蔡總統感謝姚嘉文及姚的團隊，用心找了這麼多的資料。「姚老師在疫情這段期間，不只配合防疫、沒有趴趴走，還在家裡認真寫書，為台灣貢獻。我聽說，姚老師每天都寫到三更半夜，瘦了幾公斤，實在讓我很佩服。」

蔡總統說，不管是為台灣拚民主，還是要讓台灣走出去，姚嘉文都付出很多，經驗也很豐富，「希望姚老師可以繼續寫書，跟我們分享。我們繼續一起打拚，謝謝大家。」

聯合國 蔡英文

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