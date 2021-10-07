「柯侯鄭林」合體場面超冷 網友留言反掀白綠熱戰

為了推動眷村文化，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌今天難得線上合體同框行銷「北北基桃眷村文化節」。柯侯鄭林儘管線上大合照，還合力完成雲端「拾眷拼圖」拼圖，但因沒互動、場面相當冷，不過直播底下卻湧入網友熱戰，有網友留言罵柯文哲的限量疫苗秒殺，不過也有網友說，「下架民眾黨？妳打錯字了吧？是民「盡」黨吧！」還有網友留言「今早有幸看到塔綠班表演洗版，真的好高興啊。」

還有網友評論四位首長今天的表現，網友說，「儘管線上記者會場面冷，直播真的能看出政治人物氣度吔，柯像進廚房，侯很有官味，鄭樸實平民，林好像有點緊張...個人感覺啦，勿戰勿戰。」

延續去年北北基桃的眷村文化節聯合行銷，今天柯侯鄭林四位市長改採線上合體，共同宣傳北北基桃的眷村文化，提到眷村美食，柯文哲大推蔥油餅，不過理由竟是「容易飽、方便吃」，還強調「工作忙碌的人很適合」。桃園市長鄭文燦則是推薦桃園龍岡滇緬的米干美食，不僅湯頭濃，早午餐都適合。

柯文哲提到台北市眷村文化的保存，柯說，眷村文化象徵著族群之間包容與尊重，台北市有四個眷村，包括北投中心新村、四四南村、煥民新村及嘉禾新村。

柯表示，四四南村是台北市最早改建並且已開始營運，狀況不錯 至於北投中心新村第一期完工、第二期明年底也可以完成；另外，煥民新村、嘉禾新村也都在整修當中。柯表示，北市府大概花了八億元整修眷村的硬體工程，但最重要的不是硬體，更重要的是人文歷史、文化、口述歷史。

鄭文燦則推薦桃園的三大眷村文創園區，包括中壢的馬祖新村、龜山的憲光二村及大溪的太武新村，鄭說，馬祖新村已經開園，已經成為非常好的文創聚落，至於明年憲光二村移民博物館也會開園，憲光二村還有中華民國眷村資源中心，將進行教育推廣推出眷村繪本、田野調查、眷村實驗室講座等。

鄭文燦表示，眷村文化有很多面向，包括歷史建築的修復活化利用，還有歷史記憶及生活經驗、大時代動輪故事。尤其來自大江南北大家互相照顧的精神，還有眷村美食也拉近大家距離。

柯文哲說，台北市文化基金會會有眷村組，台北市2021眷村文化節從10月9日至24日舉辦，今年主題為「拾眷拼圖」，鼓勵更多市民朋友走進勸村文化，看看眷村怎麼跟當代台北連結。

鄭文燦則說，明年一月過農曆年前，桃園也會推出遊眷村過好年主題活動、眷村故事舞台劇、年味故事展等，他覺得美食是很好項目，也許其他話題會有距離，但眷村美食可以拉近大家的感情，尤其眷村文化是台灣戰後獨特的歷史記憶，也是台灣多元文化一環，促進族群融合，也是很可貴的台灣傳統。