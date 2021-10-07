徐國勇談竹竹合併「八字沒一撇」 林智堅：會議討論事項不同

大新竹合併升格議題延燒，內政部長徐國勇昨天說，竹竹苗合併現在「八字沒有一撇」。倡議者新竹市長林智堅說，昨天立院在討論的是行政區劃法跟修正地方制度法是不一樣的事情；他也感謝桃園市長鄭文燦表態支持竹竹合併升格，「備感溫暖」。

林智堅今天早上被問到徐國勇說合併升格「八字沒一撇」，他說，昨天立法院召開的會議是討論行政區劃法，跟我們在倡議的大新竹方牽涉到的地方制度法修正是不一樣事情，另行政院昨天也在會後表示會就地方的民意，並審慎就法制面討論。

鄭文燦昨天接受訪問提到，竹竹合併有其正當性與合理性，除非修法，否則要會面臨人口門檻問題。

針對鄭文燦表態支持，林智堅說，他要特別代表大新竹的縣民市民感謝鄭文燦市長的支持與肯定，感覺很溫暖，鄭也在訪問中提到竹科是世界重要的產業聚落、創稅很高，但縣市分家後整體建設跟不上人民期待與需要，因此支持合併升格。

林智堅認為，大新竹合併升格除要讓產業升級、區域治理有競爭力，最重要是要回到縣民市民福祉，鄰近的桃園市就是最好借鏡，桃園市升格後「福利變多、建設變多、教育資源變好，建設與經濟大發展」，期待藍綠各界支持，讓新竹合併升格先行。

至於大新竹合併升格在黨內、總統態度如何？林智堅說，黨的部分，秘書長林錫耀多次提到蔡英文總統從樂見討論到樂觀其成，他自己也跟蔡英文總統說明與報告過，蔡總統樂見，但提到要聆聽民意、審慎考量法制面，他也期盼大家給予祝福。

由於林智堅上周啟動大新竹合併升格請益之旅，林智堅說，不只會到新竹縣持續請益，也勤走其他地方拜訪，他感受到幾乎所有人都絕對竹竹合併升格，大家會有各種建議討論都能完全理解，他會持續請益，希望大家不分藍綠、一起祝福期待。