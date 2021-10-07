蔡英文贈勳法國參議員李察 感謝不畏壓力來訪

蔡英文總統今天早上在總統府內頒授「特種大綬卿雲勳章」給法國參議院友台小組主席李察（Senator Alain Richard），表彰李察對台灣的支持及對促進台法友好關係的貢獻。蔡總統說，這次李察不畏壓力且配合嚴格的防疫措施，第三次率團訪問台灣，令人非常感動。

蔡總統表示，記得上次與李察見面是2018年，花蓮震災發生兩個多月之後，她印象非常深刻，當時李察還特別到花蓮一趟，了解震災發生的情形，非常關心台灣人民遇到的挑戰。這幾年來，李察不僅持續關心台灣，這次更不畏壓力，同時配合嚴格的防疫措施，第三次率團訪問台灣，真的令人非常感動。

蔡總統說，李察是台法關係的開拓者，不斷在雙邊交流上開疆闢土，像是2019年五月，法國參議院正式邀請我國的立法委員訪法，今年5月，在李察及友台小組議員努力下，法國參議院史上第一次通過決議，支持台灣參與國際組織，這些都是台法深化關係，持續創造的里程碑。

蔡總統說，剛剛透過頒贈「特種大綬卿雲勳章」，除了表彰李察對台法關係的貢獻，也是最深的感謝，這次李察來訪，她要說，「就像我們在法國的家人回來看我們，再次歡迎」。

蔡總統表示，這幾年來，台灣和法國在經貿科技等領域交流領非常密切，雙方也一起對抗疫情，去年我國駐法代表吳志中也受邀在法國參議院分享台灣防疫經驗，期待未來在雙方產業發展上，有更多密切合作。她也感謝法國在國際場域關注台海和平穩定的重要性，並且支持台灣的國際參與，我國會持續善盡國際成員責任，確保印太區域和平穩定，希望一起和法國為世界做出更多貢獻。

蔡總統說，台灣和法國可以合作的面相多元廣闊，在促進台法交流上，法國國會向來是最有力的動能，「這次各位的來訪是最好的證明」，感謝李察及所有訪賓，透過這個意義非凡的訪問，給台灣最大的支持，未來也歡迎更多法國政界及各領域人士來訪，向李察一樣做台法關係的開拓者，拓展更多台法交流。

李察表示，收到頒贈勳章非常感動，對雙邊友誼來說是非常大的鼓舞，他也要將此殊榮獻給法國參議院的全體同仁，「他們批准此次行程」，法國參議院在友台小組建議下，一致通過決議，給予台灣參與聯合國組織的權利，法國和世界上許多國家一樣，採取支持台灣的立場，因為台灣在許多領域都有極大的貢獻，包括經濟上的發展，高科技在健康領域的高效性，對國際領域的貢獻，都是支持的重要理由。