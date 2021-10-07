科技部明年起改回國科會 立委籲廢科會辦改設顧問

科技部長吳政忠今天表示，科技部配合行政院組改改回國科會「隨時可上路」，預計搭配數位發展部規畫期程，明年上路。多名民進黨立委呼籲廢除原本的行政院科技會報辦公室，改名科技諮詢會議並增設科技顧問，避免明年上路的「國科會2.0」與科會辦功能疊床架屋。

立法院今天上午邀吳政忠報告科技部業務並備詢。立委吳思瑤說，她本以為科會辦已朝廢除的方向規畫，未料還是存在，質疑吳政忠「欺騙立委感情」。新國科會與科會辦若同時運作，將繼續「球員兼裁判」，自己審查自己的預算。

吳思瑤說，若科會辦繼續存在，建議國科會副主委兼任執行秘書，幕僚由國科會專責人員負責，不要再借調，才能落實利益迴避。

吳思瑤表示，更建議直接廢除科會辦，並恢復科技顧問制度，讓學者參與決策。中研院長廖俊智也建議可學英、美制度，讓科學家參與科技決策，且要學者定期來談，而不只是搶食預算大餅。

立委黃國書說，科會辦是否併入國科會，各有利弊。若併入，優點是精簡任務編組，缺點是將無法再從行政院的高度統籌預算，也可能會流失民間顧問參與。若不併入，優點是國家科技政策可由行政院長整合，缺點是功能與國科會重疊。他建議科會辦改名科技諮詢會議來解決相關問題。

立委林宜瑾則說，數位發展部有沒有機會設在台南？吳政忠表示，如果要的話，支持更多部會一起移師過去。