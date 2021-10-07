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不在籍公投年底難適用 李進勇：很抱歉真的來不及

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／翻攝國會頻道畫面
圖／翻攝國會頻道畫面

立法院內政委員會今天審查「全國性公投不在籍投票法」草案，中選會主委李進勇今天受訪時重申表示，草案規定，至少60天前要完成申請造冊和相關作業準備工作，所以很抱歉，不在籍公投真的來不及在12月18日公投日實施。

李進勇在答覆民進黨立委羅美玲質詢時表示，由於公投年齡已降至18歲，目前全台可投票人約為1980多萬人，根據政院版本草案規定，凡是具有投票權人，都有資格申請不在籍投票，200萬的潛在不在籍投票人口，只是粗估作為參考。

至於不在籍投票何時可適用公職人員選舉？內政部次長邱昌嶽指出，考量公投事項是對「事」的投票，且全國性公投選票僅有一種，選務作業較為單純，先行採行較不具爭議性。至於對「人」的選舉，為確保政策成功實施，避免社會疑慮，建議在全國性公投推動後，再視實施狀況，作為未來選舉制度是否採行不在籍投票的參考。

邱昌嶽表示，為維持2項選舉罷免法作為規範選舉事務的專屬性，並避免專法與2項選舉罷免法產生競合適用問題，內政部認為選舉制度若要實施不在籍投票，「尚無須另以專法規範」。

內政委員會國民黨籍召委林為洲表示，政院版本採移轉投票先做，通訊投票海外投票等有爭議部分，暫時不做，四黨都同意不在籍投票愈快實施愈好，既然有共識就支持政院版本，沒有理由耗時間，今天就讓草案初審通過，甚至不用朝野協商。

公投 李進勇

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