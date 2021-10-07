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國慶上與蔡英文交流國際情勢？朱立倫：我見得到她嗎？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

蔡英文總統昨天中常會致詞，盼朱立倫帶領的國民黨不要再讓國會議事被杯葛、空轉。國民黨主席朱立倫反過來要求蔡總統應該先為防疫不彰失去的800多條生命道歉；而近日美國總統拜登表示他與中國國家主席習近平都會遵守「台灣協議」，對於國慶是否會和蔡總統講話，交流國際情勢？朱立倫笑說，「我見得到她嗎？」

朱立倫先謝謝蔡總統在中常會上恭喜他當選國民黨主席，但他也呼籲蔡主席、蔡總統，讓現在的執政黨能夠謙卑面對民意，不要這麼鴨霸忽視民意，完全違反民意，這樣的做法只會讓民眾唾棄。

朱立倫說，防疫大漏洞造成的800多條人命，總統是不是也應該出來謙卑的道歉？行政院長更應該向全民誠摯道歉，現在疫苗不足，紓困又不願意發現金，這樣的做法對嗎？連民進黨的立委在地方都不敢辯護。

針對美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」，習近平在此原則之下不會有超過的行為。朱立倫表示，拜登所談的都是希望區域能夠安全、和平，對於維護區域安全、和平，包括美國、中國大陸和台灣各方都有責任，大家都要負起這樣的責任，讓區域更和平、安全。

朱立倫說，既然台灣是其中重要的一個角色，那台灣不能單靠美國，自己也希望兩岸能夠溝通，能夠減少衝突，化解誤會，能夠在同時扮演出和平促進者的角色，而不是麻煩製造者。

朱立倫 蔡英文 習近平 拜登

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