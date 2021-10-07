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基進黨提告 朱立倫批浪費司法資源：我引用的都是事實

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導、 記者胡經周／影音攝影
朱立倫呼籲10月23日所有的台中海線的朋友們出來投票，用最理性的選票來檢驗陳柏惟。 記者胡經周／攝影
朱立倫呼籲10月23日所有的台中海線的朋友們出來投票，用最理性的選票來檢驗陳柏惟。 記者胡經周／攝影

國民黨主席朱立倫日前批評基進黨立委陳柏惟是「三零立委」-零提案、零通過、零顆星，基進黨控訴朱立倫抹黑，今天赴北檢按鈴申告。朱立倫上午回應，這是浪費司法資源、浪費社會資源；對於基進黨要求他道歉，朱立倫強調，他引用的都是事實，TVBS不是也有報導嗎？

朱立倫呼籲，10月23日，他希望所有的台中海線的朋友們出來投票，用最理性的選票來檢驗在立法院不認真，品德各方面有問題，又主張大家可以開放毒品、大麻的立委，「這樣一個立委，大家是不是認為還能代表台中海線？」

媒體詢問，若陳柏惟被罷免成功，有人就要發起罷免國民黨立委江啟臣。朱立倫說，罷免任何優秀、努力和認真的立委是不會成功的，只有罷免不符合民意，又不認真，或品德不佳，又主張跟民意完全相反的民代才會成功。

對於陳柏惟肇逃民進黨卻未譴責，以及總統府前發言人丁允恭酒駕肇事不起訴，是否有兩套標準？朱立倫表示，這不分她不多做批評，請文傳會說明。

此外，媒體詢問朱立倫，近日孫文學校總校長也號召黨員回娘家，外界評估這樣深藍結構會跟主流民意脫節，他是否會擔心？朱立倫說，他昨天已經宣布，號召10、20、30萬黨員回娘家入黨的「同舟計畫」，不管是深藍、淺藍、中間藍，任何認同孫中山思想或經國先生以及愛台灣所有朋友，都歡迎加入國民黨。

朱立倫 罷免 基進黨 陳柏惟

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