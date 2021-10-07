黃珊珊曝女副機師染Delta 指中央應檢討機組員檢疫規定

台北市一名40多歲女性副機師確診新冠肺炎，兩名孩子就讀台北市國小也已經啟動預防性停課，台北市副市長黃珊珊昨天深夜在臉書表示，已確認這名個案感染的是Delta變異株，代表目前機組員的檢疫規定無法有效防堵Delta，呼籲中央要進一步檢討，境外移入是最大隱憂，唱歌還是要注意防疫。

黃珊珊說，有機師境外移入而確診，果然如意料中，接獲通報她的基因定序為Delta，昨天驗出CT值22，令人擔心，她心中七上八下，尤其開放KTV，希望大家都能遵守防疫規定。

黃珊珊說，前晚北市接獲通報有女副機師確診，而且已經居家檢疫解隔回家幾天了，回到社區與孩子家人相處，孩子又在10月4日和10月5日上學，所以北市府十分謹慎，前天晚上和專家討論後，決定昨天先停課一天，讓所有同學與老師先進行精準疫調採檢，並匡列自主健康管理，後來驗出機師的抗體為陽性，CT值從33降為22，判斷是新進感染，所以採取預防性停課五天。

黃珊珊說，有人說台北害全國破0，又是搞對立與汙衊，這案例並不是本土個案，所以本土還是＋0，病毒是不會受地方政府管理指揮的，尤其是Delta，顯然一定是境外移入，機師是高風險工作，染疫也不是他們願意的，市府只能盡全力擴大匡列，居家檢疫的規定可能還是要再檢討。

黃珊珊表示，目前中央規定，長程航班居家檢疫5天加9天自主健康管理，短程航班不必居家檢疫，機師常常被混排長程與短程航班，像這名女副機師就被派飛美國，回國居家檢疫5天結束後又派飛新加坡，這樣的管理方式，顯然沒辦法有效防堵Delta，而且女副機師在8月已經打第兩劑莫德納疫苗，這又是突破性感染的一個案例，面對變化多端的病毒，應該要進一步審慎檢討機師的檢疫措施。

黃珊珊表示，開放KTV，台北市政府嚴慎防疫，讓民眾可以正常生活，在防疫與經濟發展間找到最大平衡點，這是我們的責任。

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