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蘇貞昌發國慶影片 「讓全世界看見台灣的堅強與韌性」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照／記者邱德祥攝影
行政院長蘇貞昌。報系資料照／記者邱德祥攝影

雙十國慶將至，外交部日前委由阿賴耶電影有限公司製作的國慶影片出包，行政院長蘇貞昌晚間在臉書貼出中華文化總會製作，以「台灣，勇敢前行」為主題的影片，蘇表示，在蔡英文總統領導下，行政團隊會持續跟著全民一起打拚。

蘇貞昌在臉書寫到，面對周邊疫情升溫、又有敵機騷擾邊境，但正因為情勢嚴峻，台灣人拿出前所未見的團結與勇氣，一年來，我們總是站在一起、一起走過風雨。

他說，去年，我們在疫情中拚出世界最佳的經濟成長，今年更可望創造 11 年來最旺的經濟成績。在政府和民間合作下，一起成功穩住疫情、穩定水情，政府也向長者、弱勢、學生、孕婦、農民，提供更多照顧、更多扶持。

他也Tag蔡英文總統指出，在蔡英文總統的領導下，行政團隊會持續兼程前進，跟著全民一起打拚，讓全世界看見台灣的堅強與韌性。並邀請全民一起滿懷感恩與期待，歡慶國慶日。未來台灣會繼續勇敢前行。

行政院長蘇貞昌晚間在臉書貼出中華文化總會製作，以「台灣，勇敢前行」為主題的影片。圖／取自蘇貞昌臉書
行政院長蘇貞昌晚間在臉書貼出中華文化總會製作，以「台灣，勇敢前行」為主題的影片。圖／取自蘇貞昌臉書

國慶 蔡英文 蘇貞昌

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