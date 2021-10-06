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國民黨看丁允恭…民進黨選前裝謙卑 選後酒駕千杯再千杯

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前行政院發言人丁允恭酒駕不起訴處份遭國民黨質疑。圖／國民黨提供
前行政院發言人丁允恭酒駕不起訴處份遭國民黨質疑。圖／國民黨提供

總統府前發言人丁允恭酒駕撞傷女騎士，酒測值達0.23依公共危險罪函送，警方不起訴處份。國民黨質疑，民進黨是不是自訂兩本六法全書？一本是普通民眾適用，另一本是綠營高官適用？ 國民黨更諷刺，蔡英文總統講「謙卑謙卑再謙卑」，似乎被綠營高官解讀成「千杯千杯再千杯」。

國民黨表示，丁允恭不起訴理由竟是「酒後沒有語無倫次、呆滯木訥與咆哮」，因此「未達不能安全駕駛」的危險程度。用客觀的酒測值送辦，卻因有主觀空間的人為評估而脫罪，難道每位國人的酒駕標準不一樣？這不免讓人懷疑有無特權黑手介入調查過程？有無因為是公眾人物而差別待遇？

國民黨指出，酒駕觸犯公共危險罪幾乎已成為綠營府院黨發言系統的「優良傳統」，現任總統府發言人Kolas Yotaka及前民進黨新聞部主任孟義超，都曾因酒駕遭公共危險罪送辦，Kolas 還因此被判2個月徒刑可易科罰金。

國民黨請綠營政治人物自重，切莫貪杯誤事，更不可貪杯誤國，否則將成社會大眾的負面示範。更重要的是，中華民國只有一套法律，不可以因為有黨證而變更執法標準，否則打擊基層員警執法士氣，更是動搖憲政與法治的民主根基。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨 酒駕 總統府發言人

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