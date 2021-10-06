吳釗燮宴請法國訪團 享用蓮霧、釋迦「自由的味道」

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台，外交部長吳釗燮今下午會晤訪問團，並設宴款待，準備鳳梨、蓮霧和釋迦冰淇淋等具有「台灣民主元素」的菜色。

據外交部提供的影片，吳釗燮在用餐前向法國參訪團介紹晚餐搭配的幾種酒，其中白酒來自跟台灣也非常友好的國家澳洲；吳釗燮說，澳洲跟法國都是我方好朋友，希望兩位好朋友持續對我友好，所以今晚特別準備澳洲白酒，「也希望法國跟澳洲也都是好朋友」。

吳釗燮今天中午則款宴澳洲前總理艾波特（Tony Abbott），感謝他來台參加「玉山論壇」開幕式演說，以及他多次表達對於台澳洽簽「經濟合作協定」，以及我加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的堅定支持。

澳洲、美國與英國日前成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），英美將協助澳洲發展核能潛艦，引起原本已與澳洲簽訂建造潛艦合同的法國不滿，澳法關係鬧僵。

外交部今晚發布新聞稿表示，吳釗燮對於訪團在法國參議院新會期第一週不辭辛勞、遠道來台，表達高度歡迎，並強調李察率團來訪是民主夥伴對自由民主價值的堅持，以及不受蠻橫威脅而退讓的互助情誼。

吳釗燮並感謝法國不分黨派、不分朝野支持台灣參與國際事務，以及友台小組成員們的積極推動；吳釗燮在晚宴款待訪團時指出，台、法近年來在經貿、文化丶科技等領域都有密切的合作，再次感謝友台小組在國會不斷為雙邊關係注入的動能。