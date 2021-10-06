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郭台銘會不會參選2024總統？鄭文燦稱「被騙過」這樣說

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郭台銘會不會參選2024總統？鄭文燦稱「被騙過」這樣說

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者曾增勳攝影
桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者曾增勳攝影

桃園市長鄭文燦接受寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪，被問到2024年國民黨可能推誰出來選總統，他表示國民黨想選總統的人很多，除了現任主席朱立倫，同時也點名過去曾參選總統的前高雄市長韓國瑜、國民黨前主席吳敦義和鴻海董事長郭台銘等人。

鄭文燦說，國民黨雖然整隊再出發，但他們這次主席投票，張亞中在沒有任何公職和派系力挺的情況拿下45%得票率，代表其核心黨員是未來要克服的問題。

鄭弘儀追問郭台銘有沒有可能參選2024總統，鄭文燦表示「國民黨騙過他，他應該不會」；鄭文燦還補充，如果郭真的想選，也不會以泛藍身分參選，不過看不出他有參選的動作，「他買疫苗的事情，是他覺得他剛好有國際人脈，也能跟上海復興醫藥集團斡旋，加上台積電跟德國經濟部的關係，政府跟民間合作買得到，買得到比什麼都重要，所以我覺得沒有政治動機。」

對於朱立倫有沒有可能代表國民黨參選2024總統，鄭文燦提到朱曾說會找最強的人選，可是「他心裡面可能會認為他比較強」；鄭文燦雖稱自己是開玩笑，但講得很嚴肅，「現在每天都有共軍飛機擾台，但這個政黨還在原地踏步討論一個中國」。他也提到，戰機每天都來台灣示威了，這個時候應該要團結一點，現在主張一中附和北京，「這是自己失格」。

對於國民黨主席朱立倫有沒有可能代表國民黨參選2024總統，桃園市長鄭文燦（左）接受專訪時表示「他心裡面可能會認為他比較強」。圖／翻攝自寶島聯播網Youtube
對於國民黨主席朱立倫有沒有可能代表國民黨參選2024總統，桃園市長鄭文燦（左）接受專訪時表示「他心裡面可能會認為他比較強」。圖／翻攝自寶島聯播網Youtube

鄭文燦 國民黨 朱立倫 郭台銘

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