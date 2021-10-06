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拜習遵守「台灣協議」？謝長廷：似對台安全正面

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐日代表謝長廷。報系資料照
駐日代表謝長廷。報系資料照

對於美國總統拜登說他和中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」，駐日代表謝長廷指出，雖不確定具體內涵，但似乎對台安全是正面的，可以觀察拜登講話後，共機擾台是否減少。

拜登5日在白宮被問到台灣面臨中共挑釁時回應，「我和習近平談到台灣，我們同意會遵守『台灣協議』，這就是當前情況，我明確表示，他除了遵守協議外，不應該做任何事。」

謝長廷今在臉書發文表示，不少朋友詢問「台灣協議」是指什麼，是否指台灣關係法？他也不清楚，不過，這兩年美中關係緊張，沒有簽什麼新的協議，也許可能是既存雙邊或多邊條約的一個條款，也有可能是什麼誤譯或誤記而已。

謝長廷指出，報載拜登總統說，他認為中方不應該做出逾越協議的任何事，從這口氣看，「台灣協議」還滿有力量，可以觀察拜登講話以後，飛機擾台是否減少？

謝長廷說，雖然不知道是什麼具體內涵，但似乎對台灣安全是正面的，能把中共拉到國際規範來談，應該是比較文明及和平的解決方法。

拜登 謝長廷 習近平

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