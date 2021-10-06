快訊

嘉義縣79歲翁昏迷摩鐵不治 同房婦人：約來剪頭髮

鄭文燦為兒子減肥 卻害「他」差點被小英主席開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北上接行政院長傳言不斷 鄭文燦笑：這題應該問蔡總統

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者曾增勳攝影
桃園市長鄭文燦。報系資料照／記者曾增勳攝影

桃園市長鄭文燦北上接行政院長的傳言不斷，他在寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪時也被問到此題，雖然強調「做好做滿是政治人物對地方的基本承諾」，但同時也說「如果真的要變，或有其他決定，要有合理說明，要可以交代」。

鄭弘儀追問鄭文燦「是否2022年任滿以前，不會去做行政院長或其他職位」，但鄭文燦說「現在心裡面就是專心市政，沒有其他想法」。

鄭文燦笑說，外界有很多劇本在幫他找工作，但他還沒失業，先不用幫他找。另外，沒有一個國家會在會期中換閣揆或內閣，因為會期中換人的話，內閣要總辭、要改組，總預算也要重編，但現在台灣需要經濟振興、前瞻建設，「怎麼可能在這時間點有這種考慮」，而且「這個問題應該要問蔡英文總統」。

鄭文燦也重申民進黨是「一個團隊、一個目標」，現階段就是把紓困、防疫和振興做好，把國家顧好。

桃園市長鄭文燦（左）接受寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪，提到接任閣揆一事，他開玩笑說「這個問題應該要問蔡英文總統」。圖／翻攝自寶島聯播網Youtube
桃園市長鄭文燦（左）接受寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪，提到接任閣揆一事，他開玩笑說「這個問題應該要問蔡英文總統」。圖／翻攝自寶島聯播網Youtube

鄭文燦 行政院 內閣

延伸閱讀

鄭文燦為兒子減肥 卻害「他」差點被小英主席開除黨籍

鄭文燦談竹竹合併升格直轄市 表態支持

桃園航空城祭補助優惠 鼓勵民眾自願搬遷

桃園莫德納疫苗有剩 將向下施打和開放跨縣市接種

相關新聞

「口譯哥」趙怡翔宣布參選！傳英系支持陳聖文 曾入國民黨被起底

被民進黨內視為2022年議員選戰超級新人的駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔，日前宣布加入「湧言會」，卻傳非各派系搶趙...

丁允恭酒駕獲不起訴 民眾黨高市主任質疑他享受「司法溫情」

總統府前發言人丁允恭日前酒駕撞傷機車騎士，高雄地檢署今天作出不起訴處分。兼具律師身分，有意參選高市議員的民眾黨高市旗鼓鹽...

北上接行政院長傳言不斷 鄭文燦笑：這題應該問蔡總統

桃園市長鄭文燦北上接行政院長的傳言不斷，他在寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪時也被問到此題，雖然強調「做好做滿是政治人物對地方...

拜登要習近平遵守台灣協議 綠委點出背後中國危機

美國總統拜登5日在白宮表示，和大陸國家主席習近平談到台灣，同意會遵守「台灣協議」，「我明確表示，他除了遵守協議外，不應該...

拜習遵守「台灣協議」？謝長廷：似對台安全正面

對於美國總統拜登說他和中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」，駐日代表謝長廷指出，雖不確定具體內涵，但似乎對台安全...

郭國文：岸田文雄將持續抗中挺台路線 是否親台需觀察

立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文今天說，日本新首相岸田文雄將朝前首相安倍晉三抗中挺台的路線靠攏，但是否如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。