北上接行政院長傳言不斷 鄭文燦笑：這題應該問蔡總統

桃園市長鄭文燦北上接行政院長的傳言不斷，他在寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪時也被問到此題，雖然強調「做好做滿是政治人物對地方的基本承諾」，但同時也說「如果真的要變，或有其他決定，要有合理說明，要可以交代」。

鄭弘儀追問鄭文燦「是否2022年任滿以前，不會去做行政院長或其他職位」，但鄭文燦說「現在心裡面就是專心市政，沒有其他想法」。

鄭文燦笑說，外界有很多劇本在幫他找工作，但他還沒失業，先不用幫他找。另外，沒有一個國家會在會期中換閣揆或內閣，因為會期中換人的話，內閣要總辭、要改組，總預算也要重編，但現在台灣需要經濟振興、前瞻建設，「怎麼可能在這時間點有這種考慮」，而且「這個問題應該要問蔡英文總統」。

鄭文燦也重申民進黨是「一個團隊、一個目標」，現階段就是把紓困、防疫和振興做好，把國家顧好。