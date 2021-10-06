拜登要習近平遵守台灣協議 綠委點出背後中國危機

美國總統拜登5日在白宮表示，和大陸國家主席習近平談到台灣，同意會遵守「台灣協議」，「我明確表示，他除了遵守協議外，不應該做任何事。」民進黨立委蔡適應分析，中共對台灣步步進逼，拜登提出的觀點，就是要求中國大陸做一定程度的退讓，否則與台灣、中國的交往的政策就要修訂改變，「這個球在美國手上」。

蔡適應說，美、台、中的關係過去這幾十年來的逐漸演化，現在美國政府的定調就是「三公報一法一保證」，是美國對中國、台灣外交政策主要的準則，無論互相訪問或推出法案等，都不脫離這三種主架構。

蔡適應說，在簽訂三公報時，中國對美國保證會和平解決台灣問題，但美國的參、眾議員認為中國現在違背了三公報的承諾，因此在這個局面下，美國要跟台灣建立更進一步關係，這樣講法雖然較為鷹派，但在跟中國談判過程中，可以施加壓力。亦即若中國還要跟世界主流意見對著幹、破壞亞太區域平衡、智慧財產權或一帶一路都出現問題的話，那美方過去跟中國的交往政策就要修訂改變。

蔡適應說，美方認為，中國並沒有遵守三公報一法一保證，那美國當然也沒有去遵守的義務，美國就會發展跟台灣更密切的關係，並對中國施壓，中國應該要停止在亞太地區破壞區域平衡，不只有針對台灣的步步進逼，還有日本等國。

蔡適應表示，另外，中國跟世界上美國為主的幾個國家，談到台灣跟中國國際空間參與部分，當時中國的承諾是關於「政商分離」，若不是以國家主權為主的會議，不會反對台灣參與，WTO當年就是這樣加入，但台灣要參加世界民航組織、WHO和世界警察組織等，也都是可以切割開來，中國卻違反當初的協議和精神，也是美方施壓的原因之一。