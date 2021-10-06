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丁允恭酒駕獲不起訴 民眾黨高市主任質疑他享受「司法溫情」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
總統府前發言人丁允恭。圖／聯合報系資料照片
總統府前發言人丁允恭。圖／聯合報系資料照片

總統府前發言人丁允恭日前酒駕撞傷機車騎士，高雄地檢署今天作出不起訴處分。兼具律師身分，有意參選高市議員的民眾黨高市旗鼓鹽服務處主任劉家榮質疑，丁的酒測值達每公升0.23毫克，與法定的0.25毫克十分接近，檢方更應該仔細調查其他事證，非僅憑小測試認定丁當時處於可以安全駕駛的狀態，若處於安全駕駛，怎會發生車禍？

劉家榮指出，刑法規範，吐氣酒測值達每公升0.25毫克以上構成犯罪，重點應該要放在行為人客觀上是否已經有不能安全駕駛的情況；儘管丁允恭有通過警方安全駕駛的平衡測驗，但通過測驗未必能證明丁當時的精神能夠安全駕駛，尤其這些只是輔助標準，聚精會神地開車遠比走直線困難。

劉家榮質疑，檢察官偵查結果認定「丁允恭是前晚睡前飲用高梁酒，早上上班時不慎與同向的劉姓女騎士發生碰撞，導致對方輕傷」，肇事如此明確，居然還不能認定丁已達無法安全駕駛的程度？

劉家榮說，近年來酒駕悲劇頻傳，相關罰則也逐年修正加重，平常老百姓遇到這種事，檢方往往勸諭民眾認罪，給予從輕的附條件緩起訴處分以生警惕效果，酒駕者若具有特定身分，還可能會被認定知法犯法加重罪責而直接起訴，但這次檢方卻以如此快的速度偵結不起訴，真是讓丁允恭感受到「司法的溫情」，不知未來其他民眾是否也可以獲得相同的待遇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民眾黨高雄市旗鼓鹽服務處主任劉家榮質疑檢方快速度偵結丁允恭案，質疑司法會轉彎。圖／民眾黨高市黨部提供
民眾黨高雄市旗鼓鹽服務處主任劉家榮質疑檢方快速度偵結丁允恭案，質疑司法會轉彎。圖／民眾黨高市黨部提供

丁允恭 酒駕 酒測

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