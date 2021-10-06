丁允恭酒駕獲不起訴 民眾黨高市主任質疑他享受「司法溫情」

總統府前發言人丁允恭日前酒駕撞傷機車騎士，高雄地檢署今天作出不起訴處分。兼具律師身分，有意參選高市議員的民眾黨高市旗鼓鹽服務處主任劉家榮質疑，丁的酒測值達每公升0.23毫克，與法定的0.25毫克十分接近，檢方更應該仔細調查其他事證，非僅憑小測試認定丁當時處於可以安全駕駛的狀態，若處於安全駕駛，怎會發生車禍？

劉家榮指出，刑法規範，吐氣酒測值達每公升0.25毫克以上構成犯罪，重點應該要放在行為人客觀上是否已經有不能安全駕駛的情況；儘管丁允恭有通過警方安全駕駛的平衡測驗，但通過測驗未必能證明丁當時的精神能夠安全駕駛，尤其這些只是輔助標準，聚精會神地開車遠比走直線困難。

劉家榮質疑，檢察官偵查結果認定「丁允恭是前晚睡前飲用高梁酒，早上上班時不慎與同向的劉姓女騎士發生碰撞，導致對方輕傷」，肇事如此明確，居然還不能認定丁已達無法安全駕駛的程度？

劉家榮說，近年來酒駕悲劇頻傳，相關罰則也逐年修正加重，平常老百姓遇到這種事，檢方往往勸諭民眾認罪，給予從輕的附條件緩起訴處分以生警惕效果，酒駕者若具有特定身分，還可能會被認定知法犯法加重罪責而直接起訴，但這次檢方卻以如此快的速度偵結不起訴，真是讓丁允恭感受到「司法的溫情」，不知未來其他民眾是否也可以獲得相同的待遇。

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