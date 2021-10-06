鄭文燦為兒子減肥 卻害「他」差點被小英主席開除黨籍

桃園市長鄭文燦接受電台寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪，聊到近3個月減重11公斤，首次透露契機是兒子認不出他結婚時的模樣，加上捨不得丟掉舊西裝，所以透過克制飲食和運動瘦身，目前73公斤，正朝70公斤努力。

鄭文燦表示，消夜是他的親子互動時間，自己常煮麵給兒子吃，是兒子的「煮麵達人」。但是，也因為經常晚上吃精緻澱粉，吃完就睡覺，所以容易變胖，最胖的時候大概88公斤，跟35歲結婚時的65公斤差很多。

兒子有一次拿著他的結婚照問「照片裡的新郎怎麼不像爸爸」，讓他注意到自己的體型變化，加上衣櫥裡有許多穿不下的舊西裝，丟掉又覺得可惜，所以決定減重。

鄭弘儀問鄭文燦透過什麼方式減重，鄭文燦表示除了控制飲食，運動也是很重要的一環，有靠教練指導鍛鍊核心肌群，目標70公斤的健康體態。

「減肥還需要靠意志力！」鄭文燦笑說自己很喜歡麵食，但現在就算再喜歡，份量都必須減半。另外，疫情期間應酬聚餐減少，也是瘦身有成的環節之一。