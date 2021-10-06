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「口譯哥」趙怡翔宣布參選！傳英系支持陳聖文 曾入國民黨被起底

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
被民進黨內視為2022年議員選戰超級新人的駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔（圖），日前宣布投入大安文山議員選戰。圖／本報資料照
被民進黨內視為2022年議員選戰超級新人的駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔（圖），日前宣布投入大安文山議員選戰。圖／本報資料照

民進黨內視為2022年議員選戰超級新人的駐美代表處前政治組長「口譯哥」趙怡翔，日前宣布加入「湧言會」，卻傳非各派系搶趙怡翔，而是趙怡翔向各派系投石問路，最後落腳湧言會。有知情人士表示，英系將支持殯葬二代、年僅24歲的陳聖文角逐大安文山選區，儘管黨內初選還沒開始，各派系已經積極布局。

對於傳出將代表英系角逐民進黨北市議員大安文山選區初選，陳聖文受訪時僅表示，他因長期在大安文山在地服務，積極爭取大安文山民進黨初選提名，對於趙怡翔也宣布參選，陳聖文說，優秀人才參選他都樂觀其成，相較其他政黨，民進黨會很團結，民進黨首要目標，當然就是一起通過初選，將民進黨的席次最大化。

提前積極布局，陳聖文的廣告文宣目前也已掛滿選區，甚至還傳出，陳聖文也稱台北市黨部前主委黃承國為乾爸爸，對此，黃承國回應，媒體要怎麼寫他也沒辦法，他跟陳聖文父親是好朋友，「沒有正式認乾兒子，不過變成我否認也不好」，黃承國也說，「我的意思，說我有效去就講，講我沒有效，也沒有用。」

另外，陳聖文也遭網友起底，18歲時曾加入國民黨成為黨員，甚至還曾到上海讀書，被質疑穿梭藍綠間，陳聖文今天表示，他因看到中共的蠻橫，不滿國民黨內部運作，之後就加入民進黨。並且於2019年加入民進黨青年部青年入陣，隔年又加入民進黨的國務青行動計畫，開始接觸政治實務。

對於陳聖文、趙怡翔等爭取北市議員大安文山選區黨內提名，黃承國說，年輕人參選都是好事，只要有資格就去選，就是給選民去選擇，但他不會特別去介入初選或大選，其他選區也一樣。」

傳出英系將支持殯葬二代、年僅24歲的陳聖文角逐大安文山選區，儘管黨內初選還沒開始，各派系已經積極布局。圖／引用自陳聖文臉書
傳出英系將支持殯葬二代、年僅24歲的陳聖文角逐大安文山選區，儘管黨內初選還沒開始，各派系已經積極布局。圖／引用自陳聖文臉書

民進黨 趙怡翔 黃承國

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