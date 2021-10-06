台美日探討國際執法合作 外交部：盼參與INTERPOL
台美日共同舉辦「打擊網路犯罪與強化國際執法合作」線上國際研討會，美國在台協會（AIT）副處長柯傑民表示，美國須與台灣和日本等夥伴共同合作，採取積極且全面的作法，來減少並防範網路犯罪；外交部次長曾厚仁則表達，台灣盼能參與「國際刑警組織」（INTERPOL）。
AIT今發布新聞稿指出，美國在台協會、台灣外交部、內政部及日本台灣交流協會6日共同舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）線上研討會，這是GCTF自2015年成立以來，首場聚焦於國際執法機構如何合作打擊網路犯罪的GCTF線上研討會。
柯傑民（Jeremy Cornforth）致詞說，網路安全是共同面對的挑戰，需要以全社會參與的方式來因應；美國必須與台灣和日本等夥伴共同合作，採取積極且全面的作法，來減少並防範網路犯罪。
柯傑民表示，資安就是國安，而美國拜登政府正採取多項作法力求優先重視並加強資安防護，包括強化科技供應鏈、加強關鍵基礎設施，並擴大國際合作，以向窩藏勒索軟體罪犯的國家追究責任。
柯傑民並說，儘管台灣被拒於門外，無法有意義地參與國際刑警組織及許多其他國際組織，此活動將能凸顯台灣仍以許多方式與國際社會分享專長，也展現國際網路社群如何與台灣分享經驗，以因應共同面對的網路犯罪挑戰。
據外交部新聞稿，曾厚仁致詞表示，我政府認為資安即國安，全力培養網路安全人才，並促進與各國的執法合作；台灣也盼參與「國際刑警組織」，進一步與國際執法組織加強合作，以善盡確保全球公共安全的責任。
外交部表示，這次視訊研討會共有來自亞太、中東、非洲、歐洲、北美及加勒比海等區域，計32國約320名警政、司法官員及執法人員線上與會，並由美國聯邦調查局（FBI）及日本相關專家擔任講者。
外交部指出，GCTF成立以來已舉辦過6場執法合作相關研習活動，這次首度與內政部警政署合作，並與「國際警察合作論壇」合併辦理，期待擴大各國執法單位的交流。柯傑民、曾厚仁、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、日本台灣交流協會代表泉裕泰（IZUMI Hiroyasu）均以預錄方式致開幕詞。
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