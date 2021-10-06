【重磅快評】大官不怕業者做「有社交、沒距離」生意？

疫情趨緩， 中央流行疫情指揮中心逐步解封，但對於八大行業要求復工，指揮中心表示還沒收到經濟部相關指引，更未討論，陳時中直言「應該還不會開放」。只是，這些業者為了生存，早已想出各種對策因應，以逃避查緝，對防疫終究不是好事，經濟部除了對八大行業員工撒錢補貼外，現在該好好想想如何儘快訂出有效的防疫指引才是。

八大行業有如一面政治人物照妖鏡，疫情爆發時，政治人物莫不競相朝八大行業揮刀，深恐八大行業成了地方的防疫破口。但關閉容易，開放則難如登天了，連續多日「嘉玲」，也沒有人敢說要先解禁，這時大家才恍然大悟，原來八大行業是歸經濟部管的。但坦白說，經濟部又幾時去管到八大行業？既然停業了，經濟部只會拿錢補助一招，接受經濟部紓困補貼約6000家業者，人數3萬人。

坦白說，經濟部補貼八大行業業者，金額只是杯水車薪，並無法真正解決問題，但經濟部不敢率先開口說要解禁八大行業，即使送出指引，也僅限KTV、按摩等行業，至於有人陪侍的行業部分，眾人都說有疑慮，還要整體考量討論才行，反正沒有進展就是了。

但是，八大行業業者可不會坐以待斃，台中的知名酒店金錢豹就轉型自助式ＫＴＶ，業者認為，其實五成的從業人員已打疫苗，比起機師、空姐，並沒有比較不健康、不安全，政府不解禁，他們只有自找生路。

業者並透露，要躲避稽查很簡單，小姐只要穿便服進自助ＫＴＶ，請客人背一下身分資料並稱是好友，稍微變通一下，官員又能奈他（她）何？有的業者乾脆去辦變更登記，躋身開放項目之列，又何需得等政府訂出指引才能做生意？

按照業者的說法，政府官員正經八百訂出八大行業防疫指引，遇到有人陪侍的部分就說要整體考量，說穿了，只是不想負起責任，在業者眼中根本是自欺欺人；最重要的是，上有政策、下有對策，但誰敢保證新的疫情破口不會在業者自尋生路之下自己找到了「出口」？

台北市長柯文哲八月間談到開放八大行業恢復營業話題，口氣硬強表示，就算中央下令可以恢復，台北市也不會無條件放行；到了九月，他觀察到社會氛圍，坦承八大行業終究要解封，市府要對萬華茶室進行一對一輔導業者復業，算是踏出務實的一步。

台南市長黃偉哲也向中央喊話，指揮中心已陸續調降管制項目，但有人陪侍的行業部分仍未開放，政府還是要去面對，畢竟從事這行業的人不少，地方配合防疫，中央也要顧及所有民眾生計。

只是，中央要員不是不食人間煙火，就是抱持好官我自為之的心態，有風險的事絕對沒人要做，即使明知業者各出奇招，就是沒人敢開第一槍，這樣下去，把業者逼上街頭還是小事，不上街頭的業者開始做起「有社交、沒距離」的生意，出問題只是時間早晚而已。

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