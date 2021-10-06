2022六都徵召沒初選？民進黨中常委陳茂松怒嗆林錫耀

民進黨全代會工作小組最近每周三都開會討論2022縣市長提名機制，上周正國會中常委陳茂松爆料民進黨秘書長林錫耀在會議中提到「蔡英文總統希望六都親自徵召」，但遭黨中央否認，今天工作小組會議突然停開，陳茂松親自上陣面對媒體，要求林錫耀公布上周開會錄音黨，「放出來給大家聽，到底有沒有講？」

民進黨對於未任滿的執政縣市首長提名，始終僵持不下，陳茂松認為應該回歸「公職人員提名條例」，但其他派系的中常委則主張「現任優先」。

陳茂松今天表示，上周開會前，林錫耀先找他進去辦公室談了半個小時，當下他表明，強調民進黨提名應該從回歸母法談起，但林說「不要啦」，後來林「拿雞毛當令箭」要他讓步，林錫耀直說「層峰」希望2022六都市長都藉由徵召提名，陳茂松質問「層峰」是誰，但林錫耀支支吾吾沒說明白。

陳茂松說，接著正式開會，林錫耀一開頭就對所有中常委說，「陳茂松已經接受六都由徵召提名」，隨後中常委梁文傑指出，2022縣市長提名可提出幾個方案，但陳茂松當場說，若是六都提名都要徵召，要由高層親自出來講，只要是蔡總統講，他就沒有意見，「但你秘書長講的不算。」

今天工作小組會議突然停開，陳茂松說，他直到今早11點多才接到通知，他都已經從嘉義坐高鐵上來台北開會了，但為什麼今天取消開會，林錫耀到現在都沒給他理由。

陳茂松對著記者說，「我要跟你們推薦本黨天縱英才，天下無敵，本黨有這個人（林錫耀）其他黨難怪沒得比。」他表示，這一個月多以來，他在工作小組會議一直堅持民進黨提名回到黨的提名條例母法，他一直堅持，卻被放風聲，說只有他一人在反對，還說其他人都同意採六都徵召，「你想推翻我主張回歸母法，就必須說服我，才能繼續談有談的空間。」

陳茂松說，讓他最氣的是，上周他轉述了工作小組的會議內容，媒體報導後，黨中央竟然發聲明否認，等於是說他在亂講話。

陳茂松堅持回歸母法，但林錫耀認為現在母法不適用特殊狀況，應訂定新的提名條例。陳茂松說，如果回歸母法有困難，當初放寬市黨部主委參選的條件讓吳怡農參選北市黨部主委，卻在一個月內就修法，這個重要的提名條例卻沒辦法修嗎？

陳茂松也說，「可見吳怡農比較厲害，是台灣、民主的救星，民進黨的偉人」，為了吳怡農，全黨修黨章，「2024總統我一定要支持吳怡農，請賴副總統稍等一下。」

對於整起風暴，林錫耀是否有親自解釋？陳茂松說，這周林錫耀沒親自打電話給他，「但轉了好幾個圈來講這件事，希望不要再吵初選、徵召的事情，但這件事已經傷害到我的人格，黨中央轉傳的話，讓我很生氣，已經侮辱我的人格了，你們這樣玩，我可以接受嗎？」