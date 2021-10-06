丁允恭酒駕不起訴 柯文哲酸爆民進黨：絕不是雙標黨

總統府前發言人丁允恭酒駕肇事案獲不起訴處分，台北市長柯文哲今天被問及對此事看法，他先說「這種口水題目，不要問他」，但隨後忍不住酸「我本來想說，我相信民進黨絕對不會是雙標黨，這一定是假新聞....」。柯又補刀「我這樣講，人家就知道你又在剾洗（台語：挖苦）人，算了，問一些有營養的。」

對於丁允恭酒駕肇事不起訴，對比總統蔡英文的酒駕零容忍，民進黨被質疑雙標，柯文哲則是對此事一開始不想回應，還說這種口水題目不要問他，不過柯還是忍不住大酸「民進黨絕對不是雙標黨，這一定是假新聞....」。

另外，對於台灣基進立委陳柏惟遭爆料，曾在10年前駕車撞傷人後，第一時間逃逸無蹤。柯說，「唉呦，這種口水題目不要問我。」

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