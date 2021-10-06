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大麻能合法化？ 高思博：做過的事不容硬拗

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博在臉書直播中要「刪Q哥」不要再硬拗了。圖／擷取畫面
國民黨中常委高思博在臉書直播中要「刪Q哥」不要再硬拗了。圖／擷取畫面

「刪Q」罷免台中立委陳柏惟的行動正熱烈進行中，他的問政言談成為各方議論的焦點，其中有關大麻合法化的論述，特別引發重視，國民黨中常委高思博在臉書直播中要「刪Q哥」不要再硬拗了，大麻問題在我國不宜輕易放縱。

「刪Q哥」陳柏惟曾在電視節目公開指出，他支持藥用大麻應該無條件開放，娛樂大麻則應逐步開放，此言論引發嘩然，並成為罷免的重要話題。但他隨即澄清大麻有如海洛因有藥用功能，可以治療疾病，而娛樂功能是指化妝品而已。

高思博逐項駁斥說，海洛因用於醫療用途的嗎啡，不容許私人自用，而是列為管制麻醉藥品，必須限定用途，由藥師控管，醫師提示處方箋及監督才可限量使用；至於美沙酮減毒療法更是為了海洛因戒癮、減癮之用，也須由醫師嚴格監控使用，並非一般人能自行或「無條件」取用。

對於陳柏惟指稱已有西方國家開放娛樂性使用大麻的做法，高思博認為我國可從化妝品開放起；他說，目前荷蘭開放特定的公園，容許民眾使用大麻，仍實施必要的規範，與化妝品無關，更談不上娛樂，「刪Q哥」不只是誤會，甚至是硬拗。

高思博表示，建議開放大麻合法化，屬言論自由的範圍，予以尊重，但仍不算是民意的主流，「刪Q哥」一再公開恣意倡言開放，卻又矯辭辯解，究竟是否符合公眾利益，以及是否符合立委作為須尋求大多數民意，則值得關心「刪Q」行動者仔細思量了。

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