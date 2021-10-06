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藍營高市新主委爆爭議 黨代表多人退群表達「異見」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
圖為國民黨黨部。報系資料照／記者鄭清元攝影
圖為國民黨黨部。報系資料照／記者鄭清元攝影

國民黨高市黨部今天發布新任黨部主委人選，將由縣市合併前曾任高市主委的許福明回鍋擔任，人事令發布不久陸續傳出多名新科黨代表退出Line群組。有人直言「高市黨部不尊重黨代表」，還不知道主委是誰就要被動員參加布達典禮。新人事命令疑似引發基層反彈。

今早9點多，國民黨高市黨部發布採訪通知，周五將在黨部舉辦新任主委許福明布達儀式，黨主席朱立倫與中央組發會主委許宇甄出席活動。

公布不久，高市黨代表共140人，成員145人的「21全代表群組」陸續有人發聲不參加布達儀式，群組上有人說「當天要上班不克參加」，也有人說「高雄市黨部一點也不尊重黨代表，連基本禮貌都沒有，都不知道主委是誰就要參加布達儀式」，質疑把黨代表當動員人頭，中午前已有5名黨代表退出群組。

其中一名退群組的黨代表說，過去跟許福明沒有私交，也沒有互動過，看見布達通知才知道許是新科主委，退群組是因為手機群組太多，近日公務與私人事務忙碌，無法兼顧。另名未退群的黨代表說，對許福明沒有偏見，但他年紀偏高，不利黨務運作，也不符合國民黨年輕化訴求。

國民黨高市黨部主委人選今天公布，高市黨代表有人反彈退群組。記者徐白櫻／翻攝
國民黨高市黨部主委人選今天公布，高市黨代表有人反彈退群組。記者徐白櫻／翻攝

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