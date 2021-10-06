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影／美國要台積電交機密 國民黨團轟政府束手無策

聯合報 / 記者張鳳儀 張玲菁／台北即時報導
針對美國向半導體業索調庫存等機密資料，國民黨立法院黨團總召費鴻泰（左）、立委林為洲（右）上午在立法院舉行記者會，表示台積電等企業獨自面對美國的要求，抨擊蔡政府過於軟弱。記者曾學仁／攝影
針對美國向半導體業索調庫存等機密資料，國民黨立法院黨團總召費鴻泰（左）、立委林為洲（右）上午在立法院舉行記者會，表示台積電等企業獨自面對美國的要求，抨擊蔡政府過於軟弱。記者曾學仁／攝影

美國政府要求台積電等半導體業交出客戶、庫存及銷售等企業機密資料，國民黨立院黨團今天（6日）舉行記者會，痛批蔡政府看到美國就自動矮半截、卑躬屈膝，如果現在按美國要求讓台積電交出資料，我們的護國神山還會是護國神山嗎？

國民黨團總召費鴻泰說，現在美國要台積電這些機密資料，日後不曉得還會要什麼，他要告訴蔡英文「護國神山」碰到10級大地震，護國神山在搖晃了，他舉例如果中國大陸也以一樣的理由，要求台積電交出美國要的這些資料，蔡英文會不講話嗎？王美花也會這樣子懦弱嗎？「不要看到了美國就自動矮半截、卑躬屈膝」。

立委曾銘宗則痛批，美國政府要求台積電交出企業資料，將直接影響95萬名股東權益，台積電又占台股權值高達29％，間接影響廣大投資人權益，呼籲蔡政府硬起來，因為美方此舉已經違反《營業秘密法》規定。曾銘宗並提出3點建議：第一，可以由外交部、經濟部直接向美國政府抗議，政府不應該跟民間企業調資料，因為經濟部都不能直接向台積電調資料，為什麼美國政府可以？第二，經濟部不應置身事外，要趕快介入協調，第三，倘若美國要強硬執行，政府是否也可以向Intel等美國企業調銷售資料？

立委林為洲要求蔡政府學習韓國，趕快成立「產官應變小組」，對抗美國無理的要求，不要讓企業獨自對抗這麼龐大的美國政府，另為阻擋美方把黑手伸進企業，周五國民黨團將提案要求政府組成產官應變小組。

美國 台積電

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