「台灣人，樂為世界人」總統府國慶光雕來自蔣渭水手稿

國慶光雕展演昨晚正式啟動，由中華文化總會會長蔡英文總統親自點燈。光雕展演以「百年追求、世界台灣」為策展主軸，藉由紀念文協成立100周年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，展演尾聲更在總統府主建築投射「台灣人，樂為世界人」字體。文總透露，「台灣人，樂為世界人」文字，其實來自台灣新文化運動之父蔣渭水的手稿。

文總表示，1921年9月，台灣新文化運動之父蔣渭水在寫給台灣議會之父林獻堂的一封書信中，附上了一篇手稿；這封書信，宛如當時的台灣青年寫了一封給台灣這塊土地及人民的情書。文字尾段寫著：「但願最後完使命，樂為世界人；世界人類萬萬歲，台灣名譽馨。」

一個月後，台灣文化協會正式成立，是台灣史上第一個由知識菁英發起的啟蒙運動團體，堪為台灣知識份子組織起來追求台灣主體性的濫觴。文總表示，而這篇蔣渭水的手稿，也成為文協會歌的歌詞，一度是1920年代的知青們必學的歌曲之一。

文總提到，近年台灣歷經民主化及防疫，與世界民主國的連結更加緊密，展現從「自覺、自律到自信」的歷程，與文協的精神互相呼應，也像是國人從自我認同到走向世界的寫照。

文總也說，為了紀念文協百年，一百年後的今天，在國慶光雕展演的壓軸一幕，引用文協會歌的歌詞，將「樂為世界人」投射在總統府建築中央的塔樓上，「這個世紀之約，就是要向前輩先賢們的『百年追求』致敬。」