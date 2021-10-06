快訊

媒體人爆料：陳柏惟10年前曾肇事逃逸 遭判緩刑3年

二劑孤兒有解！ 陳時中：莫德納三天內一定會到貨

「台灣人，樂為世界人」總統府國慶光雕來自蔣渭水手稿

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國慶光雕展演昨晚啟動，最後一幕「台灣人，樂為世界人」文字，其實來自台灣新文化運動之父蔣渭水的手稿。記者潘俊宏／攝影
國慶光雕展演昨晚啟動，最後一幕「台灣人，樂為世界人」文字，其實來自台灣新文化運動之父蔣渭水的手稿。記者潘俊宏／攝影

國慶光雕展演昨晚正式啟動，由中華文化總會會長蔡英文總統親自點燈。光雕展演以「百年追求、世界台灣」為策展主軸，藉由紀念文協成立100周年，向所有為台灣文化扎根的前輩表達敬意，展演尾聲更在總統府主建築投射「台灣人，樂為世界人」字體。文總透露，「台灣人，樂為世界人」文字，其實來自台灣新文化運動之父蔣渭水的手稿。

文總表示，1921年9月，台灣新文化運動之父蔣渭水在寫給台灣議會之父林獻堂的一封書信中，附上了一篇手稿；這封書信，宛如當時的台灣青年寫了一封給台灣這塊土地及人民的情書。文字尾段寫著：「但願最後完使命，樂為世界人；世界人類萬萬歲，台灣名譽馨。」

一個月後，台灣文化協會正式成立，是台灣史上第一個由知識菁英發起的啟蒙運動團體，堪為台灣知識份子組織起來追求台灣主體性的濫觴。文總表示，而這篇蔣渭水的手稿，也成為文協會歌的歌詞，一度是1920年代的知青們必學的歌曲之一。

文總提到，近年台灣歷經民主化及防疫，與世界民主國的連結更加緊密，展現從「自覺、自律到自信」的歷程，與文協的精神互相呼應，也像是國人從自我認同到走向世界的寫照。

文總也說，為了紀念文協百年，一百年後的今天，在國慶光雕展演的壓軸一幕，引用文協會歌的歌詞，將「樂為世界人」投射在總統府建築中央的塔樓上，「這個世紀之約，就是要向前輩先賢們的『百年追求』致敬。」

蔣渭水 台灣人 國慶

延伸閱讀

要搶要快！國慶紀念版OMAR威士忌與泡麵 限量販售中

國慶連假南投景區易塞車 啟動交通疏導六措施

momo購物網「雙10生日慶」登場！推國慶儀式感必備配件

氣象局估「圓規」最快國慶連假成颱 恐對台造成影響

相關新聞

拜登同意遵守「台灣協議」？外交部：美對台政策不變

美國總統拜登5日被問及台灣時表示，他和中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」；我外交部對此回應，已向美方確認，美國...

影／美國要台積電交機密 國民黨團轟政府束手無策

美國政府要求台積電等半導體業交出客戶、庫存及銷售等企業機密資料，國民黨立院黨團今天（6日）舉行記者會，痛批蔡政府看到美國...

「台灣人，樂為世界人」總統府國慶光雕來自蔣渭水手稿

國慶光雕展演昨晚正式啟動，由中華文化總會會長蔡英文總統親自點燈。光雕展演以「百年追求、世界台灣」為策展主軸，藉由紀念文協...

國民黨好感度輸給民眾黨 游盈隆：東山再起充滿險阻

台灣民意基金會今天公布最新調查，以「感情溫度計」方法測量台灣人對主要政黨的好感度，0度表示最冷，100度表示最熱。結果發...

立委關切竹竹苗合併議題 徐國勇：八字沒有一撇

朝野關切新竹縣市和苗栗的合併問題，內政部長徐國勇今天表示，竹竹苗現在「八字沒有一撇」，未來真的決定要合併時政府再做相關規...

轉促會擬拆中正紀念堂蔣中正銅像 朱立倫：勿破壞歷史

中國國民黨主席朱立倫今天上午與中央黨部副祕書長江俊霆、桃園市黨部主委邱奕勝（議長）、黃復興、黃國園等黨部主委、代表到慈湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。