國民黨好感度輸給民眾黨 游盈隆：東山再起充滿險阻

台灣民意基金會今天公布最新調查，以「感情溫度計」方法測量台灣人對主要政黨的好感度，0度表示最冷，100度表示最熱。結果發現，從平均溫度看，20歲以上台灣人對民進黨的感情溫度是53.19度；對國民黨的平均感情溫度是45.1度；對民眾黨的平均感情溫度是47.28度，民眾黨獲得的好感度大於國民黨。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，44.4%對民進黨的感情溫度是51度以上，24.8%沒有感覺，26.8%的感覺是49度以下。換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有四成四對民進黨有好感，二成七有反感，二成五既無好感，也無反感，也就是無感。

游盈隆說，從平均溫度看，20歲以上台灣人對民進黨的感情溫度是53.19度。有過半數（51.6%）公民對執政的民進黨不是無感就是反感。整體而言， 台灣人對民進黨這樣的感覺，代表的是一種含蓄的接納與怨懟，也就是說，一種仍帶著些許溫暖的友善，意味著人民基本上雖接納，但覺得仍有極大的反省、進步與改善空間。

游盈隆也說，結果也發現，25.2%民眾對國民黨的感情溫度是51 度以上，37.6%沒有感覺，32%的民眾感覺是49度以下。換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有二成五對國民黨有好感，三成二有反感，三成八既無好感也無反感，也就是無感。從平均溫度看，20歲以上台灣人對國民黨的平均感情溫度是45.1度，遠低於50度， 「這是任何想競爭國家統治權的政黨都極欲避免的。」

游盈隆也說，從另一個角度看，有近七成公民對國民黨不是無感就是反感，這對國民黨而言當然是一個嚴重的警訊。整體而言，代表的是絕大多數人對中國國民黨的冷漠、冷淡和不以為然。做為最大在野黨，當只獲社會四分之一公民的肯定和接納時，東山再起之路將充滿險阻和挑戰，自不待言。

游盈隆也指出，調查結果也發現，28.9%民眾對民眾黨的感情溫度是51度以上，38.1%沒有感覺，26.1%的感覺是49度以下。換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有二成九對民眾黨有好感，二成六有反感，三成八無感，也就是既無好感也無反感。從平均溫度看，20歲以上台灣人對民眾黨的平均感情溫度是47.28 度，低於50度，這是任何力爭上游政黨都想避免的狀況。