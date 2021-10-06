立委關切竹竹苗合併議題 徐國勇：八字沒有一撇

朝野關切新竹縣市和苗栗的合併問題，內政部長徐國勇今天表示，竹竹苗現在「八字沒有一撇」，未來真的決定要合併時政府再做相關規劃，現在並沒有決定要做，所以沒有辦理公聽會等活動的考量，如果要內政部做，一定要法律有修改，現在法律還沒改去想相關作業，「這不可能啊」。

立法院內政委員會今天邀請行政院、內政部、中選會、原民會等單位就「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」進行專題報告並備詢。

國民黨立委吳怡玎關切行政區劃程序法修法進度，何時送到立法院，行政院副秘書長何佩珊說，目前還在審慎考慮中，沒有時程規劃。

吳怡玎詢問縣市合併是由下而上推動還是由上而下推動，徐國勇說，若是升格為直轄市，地方制度法的相關規定也可以由下而上，若是竹竹合併，以現在的法律來說因為人數問題因此要修法，在合乎法律的條件下也可以由上而下來要求。

吳怡玎問行政區劃程序法的草案內容，徐國勇說，現階段只有程序法，目前正在審議中，會聆聽各方意見，之前台南和桃園升格，都有參考相關民調。吳怡玎追問竹竹苗合併是否進行中，徐國勇說現在八字沒有一撇，決定要做時再做相關規劃。

吳怡玎問彰化現在人口超過125萬人，若提出升格要求徐國勇態度是什麼？徐國勇說，他不表達贊成或反對的態度，內政部會依法辦理，聆聽大家的意見，他若現在表達立場，好像已經要進行這件事了，但不是這樣，政府會聽大家意見、做最好的處理，一定會有贊成跟反對的意見，政府不可能達到百分之百同意才做，彰化的議題目前時勢已變遷，彰化也可以根據地方制度法由下而上，它的條件是夠的，由下到上也是一個管道。

民進黨立委陳明文說，若是為了新竹縣市合併要修地方制度法相關條文，將人數達到多少才能升格，這是否應該全面性檢討？他表示新竹縣市要合併他沒有意見，但為了要把地制法的125萬修到100萬，他不知道科學依據是什麼，若能修到100萬那也能修到50萬，嘉義也可以升格。

徐國勇說，目前沒有修法的規畫，行政區劃程序法就是要對全面性檢討做相關準備，如果沒有程序法，要檢討縣市合併時會無法處理。