轉促會擬拆中正紀念堂蔣中正銅像 朱立倫：勿破壞歷史
中國國民黨主席朱立倫今天上午與中央黨部副祕書長江俊霆、桃園市黨部主委邱奕勝（議長）、黃復興、黃國園等黨部主委、代表到慈湖蔣中正、頭寮蔣經國陵寢謁陵，受訪時回應政府促轉會有意拆中正紀念堂蔣中正銅像一事，朱立倫呼籲政府「絕對不要破壞我們的歷史、不要破壞文化資產」。
朱立倫說，他覺得所有台灣民眾都十分尊重歷史，包括中華民國的歷史，蔣公當時保衛台灣、經國先生建設台灣等，這些都是事實，沒有經國先生的努力，哪來的科學園區？哪來的護國神山台積電？哪來的10大建設？哪來今日現代化的台灣？
朱立倫強調，對於老總統應該要尊重，絕對不要破壞歷史、不要破壞文化資產。對於銅像，在十幾年前陳水扁執政的時候，當時就已經發生這種不幸的事情，當時的桃園縣政府將所有銅像整理好，成為兩蔣文化園區，沒想到到了21世紀的今天，還在做這樣的事情。
朱立倫覺得蔡總統可能要思考一下「台灣真的需要製造對立，製造所有這些紛爭？」他相信，這不是民主之福，更不是一個現代化國家該做的事情。今天若要遷移銅像，也必須要尊重民意，做法也不可如此粗暴，以破壞歷史、破壞文化資產的作法來遷移銅像。
朱立倫說，今天是他就任中國國民黨主席第一天，到慈湖、頭寮向總理、總裁與蔣經國故主席祭告，表達全黨同志一定遵守總理、總裁與蔣故主席的遺訓，尤其是對於經國先生愛台灣、愛人民、永遠跟人民站在一起、永遠為台灣來努力，這個精神，是每一位全黨同志要永遠堅持的，我們不但要堅持中華民國的民主自由，我們更愛這塊土地，為所有民眾來打拼、永遠跟民眾站在一起。
對桃園下屆市長選舉提名作業有沒有新進展？朱立倫表示桃園是他的家鄉，自然最重視桃園，中央黨部很快會成立「選舉策略工作小組」、「策略委員會」，會就各地選情分析、檢討，他也隨時都跟邱奕勝議長、主委保持非常密切的聯繫。
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