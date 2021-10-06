快訊

媒體人爆料：陳柏惟10年前曾肇事逃逸 遭判緩刑3年

二劑孤兒有解！ 陳時中：莫德納三天內一定會到貨

轉促會擬拆中正紀念堂蔣中正銅像 朱立倫：勿破壞歷史

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
朱立倫和地方黨部代表到頭寮蔣經國陵寢謁陵後，也在外面合影。記者鄭國樑／攝影
朱立倫和地方黨部代表到頭寮蔣經國陵寢謁陵後，也在外面合影。記者鄭國樑／攝影

中國國民黨主席朱立倫今天上午與中央黨部副祕書長江俊霆、桃園市黨部主委邱奕勝（議長）、黃復興、黃國園等黨部主委、代表到慈湖蔣中正、頭寮蔣經國陵寢謁陵，受訪時回應政府促轉會有意拆中正紀念堂蔣中正銅像一事，朱立倫呼籲政府「絕對不要破壞我們的歷史、不要破壞文化資產」。

朱立倫說，他覺得所有台灣民眾都十分尊重歷史，包括中華民國的歷史，蔣公當時保衛台灣、經國先生建設台灣等，這些都是事實，沒有經國先生的努力，哪來的科學園區？哪來的護國神山台積電？哪來的10大建設？哪來今日現代化的台灣？

朱立倫強調，對於老總統應該要尊重，絕對不要破壞歷史、不要破壞文化資產。對於銅像，在十幾年前陳水扁執政的時候，當時就已經發生這種不幸的事情，當時的桃園縣政府將所有銅像整理好，成為兩蔣文化園區，沒想到到了21世紀的今天，還在做這樣的事情。

朱立倫覺得蔡總統可能要思考一下「台灣真的需要製造對立，製造所有這些紛爭？」他相信，這不是民主之福，更不是一個現代化國家該做的事情。今天若要遷移銅像，也必須要尊重民意，做法也不可如此粗暴，以破壞歷史、破壞文化資產的作法來遷移銅像。

朱立倫說，今天是他就任中國國民黨主席第一天，到慈湖、頭寮向總理、總裁與蔣經國故主席祭告，表達全黨同志一定遵守總理、總裁與蔣故主席的遺訓，尤其是對於經國先生愛台灣、愛人民、永遠跟人民站在一起、永遠為台灣來努力，這個精神，是每一位全黨同志要永遠堅持的，我們不但要堅持中華民國的民主自由，我們更愛這塊土地，為所有民眾來打拼、永遠跟民眾站在一起。

對桃園下屆市長選舉提名作業有沒有新進展？朱立倫表示桃園是他的家鄉，自然最重視桃園，中央黨部很快會成立「選舉策略工作小組」、「策略委員會」，會就各地選情分析、檢討，他也隨時都跟邱奕勝議長、主委保持非常密切的聯繫。

朱立倫（左）在桃園市黨部主委邱奕勝（右）等人陪同下，到慈湖蔣中正陵寢謁陵。記者鄭國樑／攝影
朱立倫（左）在桃園市黨部主委邱奕勝（右）等人陪同下，到慈湖蔣中正陵寢謁陵。記者鄭國樑／攝影

朱立倫 桃園 文化資產

延伸閱讀

基進要朱立倫道歉否則提告 陳柏惟：希望造謠告一段落

朱立倫率中常委、中央黨部主管向總理銅像獻花致敬

基進黨嗆告朱立倫 陳柏惟：誠實的政治對台灣最好

退群引來朱立倫說要送手機 徐巧芯：iPhone 13天峰藍謝謝主席

相關新聞

拜登同意遵守「台灣協議」？外交部：美對台政策不變

美國總統拜登5日被問及台灣時表示，他和中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」；我外交部對此回應，已向美方確認，美國...

影／美國要台積電交機密 國民黨團轟政府束手無策

美國政府要求台積電等半導體業交出客戶、庫存及銷售等企業機密資料，國民黨立院黨團今天（6日）舉行記者會，痛批蔡政府看到美國...

「台灣人，樂為世界人」總統府國慶光雕來自蔣渭水手稿

國慶光雕展演昨晚正式啟動，由中華文化總會會長蔡英文總統親自點燈。光雕展演以「百年追求、世界台灣」為策展主軸，藉由紀念文協...

國民黨好感度輸給民眾黨 游盈隆：東山再起充滿險阻

台灣民意基金會今天公布最新調查，以「感情溫度計」方法測量台灣人對主要政黨的好感度，0度表示最冷，100度表示最熱。結果發...

立委關切竹竹苗合併議題 徐國勇：八字沒有一撇

朝野關切新竹縣市和苗栗的合併問題，內政部長徐國勇今天表示，竹竹苗現在「八字沒有一撇」，未來真的決定要合併時政府再做相關規...

轉促會擬拆中正紀念堂蔣中正銅像 朱立倫：勿破壞歷史

中國國民黨主席朱立倫今天上午與中央黨部副祕書長江俊霆、桃園市黨部主委邱奕勝（議長）、黃復興、黃國園等黨部主委、代表到慈湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。