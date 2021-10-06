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鄭宏輝表態1218公投四個不同意 潘忠政：民進黨已定調

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
民進黨中執委鄭宏輝昨天在臉書上發文，表明1218公投，4個不同意，反核四、要三接，務實面對台灣能源需求，也更新了他的封面照。圖／翻攝自鄭宏輝臉書
民進黨中執委鄭宏輝昨天在臉書上發文，表明1218公投，4個不同意，反核四、要三接，務實面對台灣能源需求，也更新了他的封面照。圖／翻攝自鄭宏輝臉書

民進黨中執委鄭宏輝昨天在臉書上發文，開頭直接表明1218公投，4個不同意，反核四、要三接，務實面對台灣能源需求，也更新了他的封面照，對於民進黨是不是在為年底公投做準備，珍愛藻礁公頭領銜人潘忠政表示，蔡英文總統早在5月時就已表態，當時黨內意見已定調，假若迎戰藻礁公投要辦300場說明會，應該會陸續開始。

鄭宏輝表示，根據經濟部電力供需報告，2020年用電量相較2019年提升2.1%，估計2021年至2027年每年用電量平均成長2.5%；由於疫情帶來的生活型態改變，2020年住宅部門用電量也上升了6.4％。

鄭宏輝指出，新任國民黨主席朱立倫，過去擔任新北市長時早已表明立場，他說：「無法處理核廢料，憑什麼使用核能」、「只要我在的一天，市民、市長沒有同意，核四就不要想運轉」。

鄭宏輝說，核能不適合地小人稠又處於地震帶的台灣，而國民黨執政時期，忽略核電的局限與風險，30多年前以興建魚罐頭工廠的謊言欺騙蘭嶼，藉機興建低階核廢料貯存槽，國民黨只想到一時的方便，除了在核廢料處置場欺騙人民之外，還將核電廠興建在斷層破碎帶，核四耐震係數不足，難道人民生死全看上天？

鄭宏輝表示，為了保護藻礁，政府已提出新方案，透過外推避開藻礁生長區，巴西案例已經表明，天然氣鑽探能夠與藻礁共存，第三天然氣接收站也是以相似的模式，三接興建方案，就是兼顧用電安全、環境保育、產業發展、民生需求的四贏政策。

鄭宏輝說，要規劃更安全的發電方案，取代核能的基載發電只有火力發電，而燃氣發電又比燃煤發電乾淨，所以政府才會選擇在觀塘工業區新建液化天然氣接收站。

潘忠政則認為，對於民進黨是不是在為年底公投做準備，蔡英文總統早在5月時就已表態，當時黨內意見已定調，假若迎戰藻礁公投要辦300場說明會，應該會陸續開始。

民進黨中執委鄭宏輝昨天在臉書上發文，開頭直接表明1218公投，4個不同意，反核四、要三接，務實面對台灣能源需求。圖／翻攝自鄭宏輝臉書
民進黨中執委鄭宏輝昨天在臉書上發文，開頭直接表明1218公投，4個不同意，反核四、要三接，務實面對台灣能源需求。圖／翻攝自鄭宏輝臉書
珍愛藻礁公頭領銜人潘忠政表示，蔡英文總統早在5月時就已表態，當時黨內意見已定調。記者翁唯真／翻攝
珍愛藻礁公頭領銜人潘忠政表示，蔡英文總統早在5月時就已表態，當時黨內意見已定調。記者翁唯真／翻攝

鄭宏輝 藻礁 公投

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