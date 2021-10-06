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基進要朱立倫道歉否則提告 陳柏惟：希望造謠告一段落

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。記者吳亮賢／攝影
台灣基進立委陳柏惟。記者吳亮賢／攝影

國民黨主席朱立倫日前指台灣基進立委陳柏惟上會期在立院0提案，被台灣基進駁斥是造謠抹黑，台灣基進昨深夜也在臉書表示，如果朱立倫不在今天下班前道歉「就告到底」。陳柏惟今於立法院受訪時則說，只有事實能夠讓台灣更好，「希望政治造謠、攻擊可以告一段落」。

台灣基進昨在臉書指出，朱立倫造謠陳柏惟第三會期「0提案」，試圖影響罷免結果。但不論是立法院公開數據，或公督盟評鑑資訊，陳柏惟在第三會期有七項領銜提案，絕對是不爭的事實。

台灣基進質疑，朱立倫以罷免陳柏惟當作向對岸示好的獻禮，更以政治交換來報答顏家在黨主席選戰的支持。台灣基進也表示，監督國會議員的問政表現，是民主社會每一個人的權利，但監督的底線必須基於事實。「國民黨為了自身政黨的利益，以虛假的資訊對小黨立委進行攻擊與汙衊，嚴重影響台灣人民的認知，這樣的行為是對台灣民主制度最大的玷汙，應受到所有台灣人唾棄」。

對於台灣基進要求朱立倫今天下班前公開道歉，否則提告，陳柏惟今表示，這陣子鋪天蓋地太多抹黑、造謠，不論時代怎麼進步、政治如何輪轉，「誠實政治」還是對台灣最好的處理方式，感謝台灣基進黨主席陳奕齊願意站出來發聲，對這樣鋪天蓋地、抹黑提告，「未來我會繼續專注對台灣更好的事務工作，希望政治造謠、攻擊可以告一段落」。

台灣基進 陳柏惟 朱立倫

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