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不敢查疫苗採購？審計部：不急一時，不要影響防疫工作

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
疫苗施打示意圖。本報資料照片
疫苗施打示意圖。本報資料照片

民進黨政府新冠肺炎疫苗採購資訊不透明，傳連審計部都不敢查。審計長陳瑞敏今在立院答覆表示，基於職責一定會查，中央流行疫情指揮中心確實說現在沒有人力配合審計部調查，這是現實，查也不急於一時，不要影響防疫工作。

不過陳瑞敏也提到，疫苗採購關係全國民眾安全，審計部總共查11次，向立法院提4次報告，「我們非常認真」；現在先書面查，指揮中心要核銷預算也一定要經審計部看過才可以，特別條例延長到明年6月底，會繼續查。

立委賴士葆質疑審計部太軟，陳瑞敏回應，這涉及防疫特別條例與傳染病防治法規定，立法院也決議要等防疫告一段落再提出報告，是否告一段落要尊重疫情指揮中心指揮官陳時中認定；查的方式很多，查也不急於一時，疫苗採購一定會查。

賴士葆說，現在疫情+0這麼多天，不算告一段落？陳瑞敏說，陳時中說要以防疫優先，不能影響防疫，如果因為調查成惟疫情破口，到時候審計部會被說影響防疫，「我會被檢討」。

陳瑞敏也提到，審計部之前有要查疫苗採購，但衛福部說有國際商業合約，也有保密條款。

國民黨立委林德福質疑，國產高端疫苗沒人打，單價還最貴，但民進黨政府卻還一直採購，還有500萬劑開口合約在等，不應繼續買。陳瑞敏說，「我們會了解」。

高端疫苗 疫情 民進黨

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