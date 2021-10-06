拜登稱與習近平遵守台灣協議 王定宇點出美國態度

美國總統拜登5日在白宮表示，「我和（中國大陸國家主席）習近平談到台灣，我們同意會遵守『台灣協議』」；民進黨立委王定宇指出，台灣協議是籠統的名稱，要確定指的是台灣關係法，或者當時美中建交的時候要求中國以和平方式來處理台海問題，但美國態度是中國必須停止用軍機等軍事力量脅迫台灣，澳洲、日本和歐洲都發出同樣訊息。

王定宇說，台灣安全穩定是全世界共同關注，台灣有很多國際會議沒參加，如Ｇ7、北約等會議，但美國總統、日本首相在場時，台灣和平議題前三重要議題，台灣不管是民主自由陣營、供應鏈等位子都有重要性，台灣這幾年國際往來地位提升，我們也要人助自助，要靠自己穩定台海局勢。

針對澳洲前總理艾伯特訪台，王定宇說，艾伯特帶領澳洲執政黨重返執政總理，對澳洲政壇有相當影響力，他說應該全力無條件支持台灣參加CPTPP時，對於是否觸怒中國曾表示，中國隨時都在生氣，也提出中國條件不符合CPTPP高品質、自由化條件，發表言論沒多久就來訪問台灣。

王定宇說，國際友人來台灣外交，台灣在主流國際社會地位升溫，台灣重要性越來越高，中共升高武力威脅台灣，國際友人來台遏止，抗議 ，大家都面臨中國威脅，同樣站在一起，謝謝國際朋友，台灣必須要有信心，「我們不要妄自菲薄。」