魷魚遊戲梗！柯文哲玩木頭人 見游淑慧扮木頭娃娃大笑

為在最後倒數宣傳台北熊好券，台北市長柯文哲昨邀議員游淑慧合拍宣傳影片，腳本就是最近火熱影集「魷魚遊戲」梗，由柯市長、副發言人群與熊讚一起玩「一、二、三木頭人」，拍攝過程笑料百出。柯文哲說「怎麼有這麼搞笑活動？」甚至第一眼看到游淑慧扮詭異木頭娃娃，還不留情面轉頭捧腹大笑，游可能覺得犧牲色相，開玩笑說「你要給我通告費啦，你看到都想笑了！」柯回「辛苦了！」

北市府發言人陳智菡表示，議員當然分文未收，仍賣力協助市政宣傳，高溫下穿著厚重的戲服，模擬魷魚遊戲木頭娃娃的經典動作與表情，效果十足。甚至游淑慧還一度擔心像不像？工作人員同仁竟回「很像啊！沒有更像得了。」看到柯文哲玩木頭人，也說「我看到市長會笑出來！」

游淑慧也在臉書說，柯市長現場確實異常認真的在演出「001」，別人都已經在動了，他硬是自己不敢動，而她雖然只是三個鏡頭的「臨演」，覺得真是太不容易了，尤其

豔陽高照下，導演要求不能眨眼「臉部不動單轉眼球」，最難克服的是奇裝異服站在路旁，迎接路人好奇的眼光。