跌出優秀立委名單影響罷免？陳柏惟自評：成績不是太差

距離台灣基進立委陳柏惟罷免投票日僅剩約半個月，近日國會評鑑團體口袋國會、公督盟陸續公布上會期評鑑成績，成為罷免與反罷雙方攻防焦點。對於未獲選上會期的優秀立委，是否擔心影響罷免投票？陳柏惟今受訪時以學生考試為喻回應，「我們都汲汲營營想當優等生、想考一百分，不能因為一次沒考好，就說這人不該當學生，這標準普羅大眾不會這樣想，甚至我在班上成績也不是太差」。

陳柏惟表示，人生有成功與失敗很正常，透過此次之後，也放下一個大石頭，團隊很努力，未來會持續朝著100分的目標，「我們也是一般人，未來會更努力邁向完美」。他也補充說，「事實上有很多評比，我們就是一般立委，這也符合現實」。

陳柏惟第一會期、第二會期皆獲評優秀立委，對於第三會期跌出優良立委名單，陳柏惟昨也在臉書表示，「小黨在提案與協商上雖有弱勢，但團隊已經非常努力，也顯示前兩會期的優秀立委非常難得，所有責任由我承擔」。