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拜登稱與習近平都遵守台灣協議 府：美國對台政策不變

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

對於美國總統拜登（Joe Biden）接受媒體訪問提及台海局勢相關議題，總統府發言人張惇涵今天表示，有注意到拜登總統的相關談話，我方並於第一時間與美方確認，美國政府對台政策不變，美國將持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，維持對台灣堅若磐石的承諾。

美國總統拜登5日在白宮表示，「我和（中國大陸國家主席）習近平談到台灣，我們同意會遵守『台灣協議』，這就是當前情況，我明確表示，他除了遵守協議外，不應該做任何事。」

張惇涵強調，實際上，從拜登總統上任以來，美國政府便持續以實際行動，履行「台灣關係法」及「六項保證」，展現對台灣的堅定支持。而包括美國政府近日對台海周邊局勢的嚴正關切，更再次充分展現，維持區域的和平穩定，是區域內所有成員的共同責任。台灣會持續扮演台海及印太區域和平穩定貢獻者的角色，我方並呼籲北京當局，應該善盡作為兩岸及區域成員的責任。

美國 拜登 台海

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