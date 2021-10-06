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拜登同意遵守「台灣協議」？外交部：美對台政策不變

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上記者會直播畫面
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上記者會直播畫面

美國總統拜登5日被問及台灣時表示，他和中國大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」；我外交部對此回應，已向美方確認，美國政府對台政策不變。

拜登5日在白宮被問到台灣面臨中共挑釁，他回應，「我和習近平談到台灣，我們同意會遵守『台灣協議』，這就是當前情況，我明確表示，他除了遵守協議外，不應該做任何事。」

拜習上月通話是最近的一次對話；至於何謂台灣協議，白宮回應記者詢問表示，請參考國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日的聲明。

外交部發言人歐江安今指出，外交部已在第一時間分別在台北與華府向美方確認，美國政府對台政策不變，即如國務院3日發布的聲明所強調，美國將持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，維繫對台灣堅若磐石的承諾，並將持續協助台灣維持足夠自衛能力。

歐江安表示，感謝拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動力挺台灣；面對中國政府的軍事、外交及經濟威脅，台美雙方一貫維持密切順暢的溝通管道，拜登政府連日來在不同公開場合均嚴正關切中國的挑釁行徑。

歐江安重申，我政府將持續強化自我防衛能力，堅定維護台灣的自由民主制度，並持續加強與美國及其他理念相近國家合作與協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

美國 拜登 外交部

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