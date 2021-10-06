基進黨嗆告朱立倫 陳柏惟：誠實的政治對台灣最好
國民黨主席朱立倫日前指台灣基進立委陳柏惟是立法院第三會期中零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，基進黨昨指出朱引用假數據，惡意抹黑，「請說謊的倫立刻道歉」。陳柏惟今天表示，只有事實讓台灣更好，這陣子有太多抹黑造謠，不論未來時代怎麼進步，政治如何輪轉，誠實的政治對台灣是最好的處理方式，要謝謝黨願意站出來提告，他會繼續專注中央、地方更好的事務工作，希望造謠的政治攻擊可以告一段落。
對於未獲選公督盟的優秀立委，陳柏惟說，都汲汲營營想當優等生，想考一百分，不能因一次沒考好，就說這個人不該當好學生，而且他在班上也不是太差學生，人生有成功、失敗很正常，團隊也非常努力，這次也放下大石頭，畢竟每天都要朝一百分努力，只是證明我們也是一般人 ，未來更努力邁向完美。
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