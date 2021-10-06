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修法推竹竹合併？ 時力：莫蹈馬政府倉促升格5都覆轍

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
時代力量立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格「大新竹」倡議，引發各界討論，立法院內政委員會今也邀請相關部會就「我國行政區劃之現況檢討、區劃標準、未來規劃與效益評估」進行專題報告，時代力量立法院黨團今在委員會前舉行記者會表示，若要在2022選舉前倉促修法，讓新竹單獨升格，「顯然充滿選舉考量」，蔡英文總統莫蹈馬政府倉促升格5都的覆轍，否則將更惡化區域及城鄉差距。

時代力量立委邱顯智指出，林智堅貿然拋出「新竹縣市獨立合併升格」，又要在2022年以前完成修法，這樣的做法顯然因人設事及具有選舉考量，站在國土規劃的角度，新竹縣市是否合併升格，不只是新竹縣市的議題，而是台灣目前直轄市、非直轄市的不平等二元體制到底要不要全盤檢討。

邱顯智也表示，若貿然下修地方度法第四條的125萬人的升格門檻，彰化、雲嘉嘉可能成為第七都、第八都、第九都，屆時超過一半的台灣都是直轄市，剩下的縣轄市將變成財政、制度上的孤兒，且若新竹縣市獨立升格，苗栗將成為台中以北唯二的非直轄市區域，進一步裂解南苗、北苗，讓苗栗更加邊緣化。

時代力量立委王婉諭表示，要終結直轄市、非直轄市的不平等二元體制，至少要制定、修正財政區劃法、財政收支劃分法、地方制度法。但行政院版的行政區劃法草案還沒送進立法院，財政收支劃分法在2018年賴清德擔任行政院長時，曾經提出討論，最後也不了了之，統籌分配款則存在直轄市、非直轄市分配不均、基準不同、各縣市都不滿意的三大困境。

王婉諭說，廢省後，台灣早該走向中央地方的二級制度，打破直轄市、非直轄市的區分。「這個問題已經延宕出過20年，全盤修正地方制度法，現在開始就是最好的時機！」

新竹 時代力量

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