許福明三度回鍋高市黨部主委 「全力以赴贏回高雄」

國民黨新任主席朱立倫上任，今天高雄市黨部證實主委人選將由許福明擔任，本周五（8日）在高雄市黨部舉辦布達儀式，黨主席朱立倫、中央組發會主委許宇甄到場見證。許福明此次回任黨部主委，將是第三次擔任高市黨部主委。許福明表示，要團結黨內初選同志、強化議會監督權，更會全力以赴，提名最可能勝選的市長人選，重新贏回執政權。

國民黨高市黨部今早發布新任主任委員布達典禮採訪通知，新任主委將由許福明接下重任。黨部指出，許福明是文化大學政治研究所博士，曾任文工會、中影副總經理、台中市黨部主委、彰化縣黨部主委、高雄市黨部主委、桃園市黨部主委、中央組發會副主委等職務。

國民黨9月25日選舉黨主席、黨代表，前主席江啟臣在敗選後總辭，高市黨部主委李哲華、副主委曹桓榮同進退。高雄市議會國民黨團對於新任主委人員殷切期盼，朱立倫上月30日赴高市議會謝票，多位議員希望朱上任後要快點公布主委人選。黨工指出，許福明曾在2006年與2015年擔任高雄市黨部主委，此次是第三次擔任主委，嫻熟高雄事務。

許福明說，上任後首要之務是要團結高雄，強化議會監督力量，更要全力以赴、加緊腳步，提名出一個可以帶領高雄勝選的最佳市長候選人，重新贏回高雄執政權。 國民黨議員黃紹庭說，好不容易盼來一個可以擔任專職的黨部主委，他對新任主委有很多期待，明年選舉挑戰很大，要找出最適當、最好的市長人選。