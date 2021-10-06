玉山論壇8日登場 美日澳貴賓發表演說

第5屆「玉山論壇」將於8日舉行，主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」；澳洲前總理艾波特將發表演說，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（Keiji Furuya）、美國國務院前經濟發展與能源環境次卿柯拉克（Keith Krach）透過視訊演講。

外交部指出，今年論壇除邀請總統蔡英文、副總統賴清德與會，分別在開幕式及「亞洲前瞻圓桌對話」致詞外，艾波特（Tony Abbott）也應邀來台在開幕式及外交部長吳釗燮晚宴中發表演說。

外交部表示，下午由「財團法人台灣亞洲交流基金會」董事長蕭新煌主持「亞洲前瞻圓桌對話」，與越南、菲律賓、印尼、印度及法國與韓國等多位國際政經意見領袖就疫後區域發展合作及全球治理策略等前瞻性議題交換意見。

「財團法人台灣亞洲交流基金會」8日在台北美福大飯店舉行第5屆「玉山論壇」，主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」，邀請新南向夥伴國家，美國、日本及法國等共10國的意見領袖及專家學者，採實體出席及視訊會議方式舉行。

外交部指出，會議將討論後疫情區域經濟復甦及公衛發展合作等當前國際關注議題，希望透過公私協作，齊力運用韌實力，建構強固的疫後區域復甦。考量全球新冠肺炎疫情持續蔓延，今年論壇仍將採取視訊及實體方式併行。