國會評鑑團體為3Q開戰 口袋國會批公督盟散布假新聞

台灣基進立委陳柏惟罷免案將在本月舉行，國民黨主席朱立倫日前引用國會評鑑團體「口袋國會」數據，稱陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，但遭另一評鑑團體「公督盟」駁斥，指陳有7項領銜提案，朱立倫引用錯誤資料，口袋國會更是朱岳父的21世紀基金會所設單位。對此口袋國會今發表聲明表示，陳柏惟0提案非口袋國會釋出數據，公督盟「張冠李戴，更有散佈假新聞之虞！」

口袋國會指出，其為獨立運作的國會評鑑團體，由專家學者組成的「指導委員會」作為最高指導單位，評鑑指標的定義、評鑑工作執行及評鑑結果發布，皆遵照指導委員會決議，雖源於21世紀基金會支持的研究，但一切運作皆無涉於基金會。「口袋國會評鑑工作之獨立性與專業性，是指導委員會全體委員的堅持」。

口袋國會表示，每一會期只公布獲其推薦的優質（4星以上）、優良（3星）委員名單，並不會公布未受推薦委員的成績。「近日有媒體報導陳柏惟委員的部分問政數據，乃媒體主動利用立法院資訊系統查詢所獲，所謂陳柏惟委員0提案，非口袋國會所釋出之數據，更敬告公督盟如此質疑口袋國會，實是張冠李戴，更有散佈假新聞之虞！」

口袋國會也批評公督盟，立法委員表現優劣應交由選民做最後裁判，「公督盟此次對口袋國會提出質疑，實是明知故錯」，無需為特定政治人物攻擊國會監督夥伴團體，「若權力監督團體還要訴諸政治立場而打擊對方，不僅有損民眾對公督盟的信任，不利於監督國會團體的獨立性，削弱民間監督國會的力量，更是民主政治的不幸！在此要求公督盟應對口袋國會公開道歉！」