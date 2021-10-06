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祝賀亞太糧肥中心50周年 蔡英文盼深化與全球夥伴合作

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午以錄影方式為「亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心50周年紀念專題研討會」致詞。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午以錄影方式為「亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心50周年紀念專題研討會」致詞。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心50周年紀念專題研討會」致詞，她期盼，亞太糧肥中心持續深化與全球夥伴的合作，共同為建立永續及具有韌性的農業體系，提供富有創意的解方，以因應氣候變遷及疫情等急迫挑戰。

蔡總統今天以英文致詞，首先恭喜亞太糧肥中心50歲生日快樂。她表示，1970年，亞太糧肥中心在台北成立，台灣是創始會員國。她要藉此機會，代表台灣感謝日本、韓國、菲律賓、越南等會員國及澳洲、印尼、紐西蘭、馬來西亞、泰國等夥伴國家長期以來的支持。

蔡總統表示，為了強化區域內小農的能力，亞太糧肥中心在這50年來，致力收集和分享各類農業技術及政策資訊，對於提升各國農業生產力，提高農民收入，促進永續發展以及確保糧食安全，有相當重要的貢獻。

蔡總統提到，這幾年來，亞太糧肥中心也積極推動智慧農業系統的應用。相信未來這些系統將使農民和農業部門，在面對自然災害和疾病時，可以有更強的應變能力。目前，全球農業部門都受到氣候變遷及疫情的雙重影響。期盼亞太糧肥中心深化與全球夥伴的合作，共同為建立永續及具有韌性的農業體系，繼續提供富有創意的解方，以因應這些急迫的挑戰。

蔡總統說，台灣會繼續積極支持以及參與中心的運作，並和各會員國及夥伴國家密切合作，一起為亞太地區的農業、農民福祉，做出更多貢獻。

農民 氣候變遷

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