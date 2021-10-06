國防部長邱國正：吳釗燮自己事都忙不過來 不會取代他

外交部長吳釗燮接受外媒專訪宣稱台灣正準備打仗，有外媒甚至錯寫吳是國防部長。國防部長邱國正上午表示，他並未與吳釗燮作過相關討論，對吳的說法他不予置評。而吳釗燮自己的工作都忙不過來了，不會想取代他當國防部長。

立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告。國民黨立委賴士葆質詢表示，吳釗燮最近接受外媒訪問，對中共說了些狠話，是不是要取代邱國正（國防部長）。

邱國正回應表示，他和外交部長吳釗燮交情不錯，吳釗燮沒有想取代他當國防部長，他幽默說，吳釗燮自己的事都忙不過來，不會取代他。而吳也不會說狠話，他說的都是實話。

民進黨立委沈發惠質詢時關切共機動態，邱國正表示，今年共機沒有越過海峽中線的紀錄，都飛在海峽中線以西或是邊緣；他說，10月這幾天共機侵擾比較特別，偏重在西南與東南空域。

根據沈發惠統計，2020年共機擾台架次有380架次，2021年至10月5日為止，已有672架次。