朱立倫稱陳柏惟0提案基進黨要告 藍：狡辯無法遮掩事實

國民黨主席朱立倫日前稱基進黨立委陳柏惟在立院0提案，台灣基進黨強調陳上會期有7項提案，如果朱立倫不道歉，他們就告到底。國民黨發言人凌濤表示，基進黨的狡辯說法無法遮掩陳柏惟上會期在外交國防委員會就是0提案0通過，全院評比0顆星的「三零」事實。

凌濤說，基進黨在罷免選舉前不到1個月，號稱要對鐵證如山的事實去提告，無非是想透過提告手段拖過罷免選舉期間的檢視，這個舉動就像是賭輸的賭徒，翻桌兼耍賴。

凌濤指出，根據口袋國會網站的評鑑標準，陳柏惟在自己所屬的外交國防委員會，整個10-3會期當中，其他成績包括法案通過率都掛零。因為沒有提案，就不可能有法案通過數，不是去找一些互掛提案可以矇混過關。

凌濤表示，民進黨許多立委都發文感謝口袋國會，難道對基進黨覺得民進黨立委黃國書、莊競程、吳思瑤與張廖萬堅都不配當優秀立委嗎？何況其中還有3人都是台中立委，這只能充分證明陳柏惟是台中最不認真的立委。

凌濤說，基進黨自己的委員表現落漆，到底是基進黨有問題，還是民進黨有問題？而當民進黨自己打臉基進黨的時候，民進黨又還有臉說要挺陳柏惟逃過罷免嗎？全國民眾與在地鄉親都在看。