疫苗調閱小組成立 陳時中允諾不影響進貨「資料盡量公開」

疫苗採購價格、數量、進貨時程等，中央流行疫情指揮中心時常模糊以對，國民黨籍委員陳玉珍上個會期提案成立「疫苗採購調閱小組」，引發民進黨立委不滿，引發爭執。經歷一個會期，終於在此次衛環委員會開始時，正式成立「疫苗採購調閱專案小組」，今首次召開會議，並提將五大訴求，希望把歷來疫苗採購的爭議，由指揮中心說得清楚。衛福部長陳時中說，只要不影響疫苗進貨、不涉機密都盡量提供。

立委蔣萬安今提出「疫苗採購調閱專案小組」規範以及調閱文件的內容，調閱的文件總共有五大訴求，第一提供採購國際認證疫苗歷次討論會議紀錄、疫苗採購數量相關會議、疫苗採購品牌及數量專家小組意見、廠牌選擇依據以及各廠牌數量採購數量依據及裁決標準。

第二是疫苗到貨期程文件，第三調閱BNT疫苗相關文件，包含東洋與雅各臣等與指揮中心洽談過程，第四為疫苗催貨是否夠積極，請指揮中心調閱催貨往來紀錄等，第五為疫苗代工怎麼洽談等會議紀錄。

蔣萬安表示，五大訴求都是媒體有披露過，且都是衛福部曾提出給行政院的資料，既然能夠提供，民代要求提供調閱應是合情合理，屆時將會在指定的閱覽室中，由小組委員在閱覽室中調閱，涉及機密的部分，會透過召開秘密會議中召開。

陳時中說，此次提案的內容，盼能給予行政單位一點時間回去研究，哪些可以公布、哪些不可以公布，會再來立院報告，他強調畢竟這是一個嚴肅的議題。

陳時中表示，與藥廠簽約的合約中有可以公開以及不可以公開的部分，這是都寫在合約中，像是採購數量、到貨數量、說明書以及EUA相關文件等，是比較可以公開的部分。但所有合約都有簽署不可公開的項目。

陳時中表示，只要可以符合合約的規定，並沒有影響妨礙疫苗進貨，行政單位都盡可能把相關的內容公開。他表示，最近疫苗尚未全部進貨，任何可能都有機會造成疫苗進貨延宕，成為對方延宕進貨的理由，這類的狀況都盡量避免。

陳時中表示，如果有些希望調閱的項目，已經與合約沒有關係，像是沒有談成的資訊，將會請法務部門了解，我們將會盡量提供。