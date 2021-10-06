林靜儀稱要穿防彈衣 江啟臣：再怕刪Q也不能羞辱台中

罷免台灣基進黨立委陳柏惟案23日投票，民進黨前立委林靜儀近日稱，該選區是要穿防彈背心才能選舉的選區。國民黨立委江啟臣上午在臉書質疑，林在台中執業，汙名化台中很光榮？力挺陳柏惟需要如此羞辱台中人？

江啟臣表示，蔡總統前發言人林靜儀說台中是需要穿防彈衣選舉的地方，請問是民進黨市議員陳世凱、陳柏惟，還是立院副院長蔡其昌穿過？這些綠營側翼若覺得台中治安這麼壞，為何留在台中？不應為了保護陳柏惟誣衊台中治安。

江啟臣說，台中市今年至今無論在查獲槍枝，查獲子彈，查獲刀械，暴力犯罪發生率，暴力犯罪人口率，以及槍擊案發生件數，全部被高雄市長陳其邁所治理的高雄超越，高雄被封為慶記之都時，怎麼都不見林靜儀出來說一句話？

江啟臣質疑，民進黨傾全黨之力拯救別黨的立委，請問是已經施政完美、還是疫苗太多打不完，覺得可以分心他顧了？疫苗打滿了嗎？沒有的話為什麼有時間幫陳柏惟圓謊？

江啟臣表示，23日是台中市第二選區海線民眾決定是否淘汰不適任民代的重要日子，不論贊成與反對罷免案，「出來投票與訴求主張」都是人民的重要權力，林靜儀為破壞公民團體民主訴求，居然不惜汙名化台中海線。

江啟臣說，再怎麼害怕刪Ｑ，也不能羞辱台中；為保住位子，不惜汙衊台中的政治人物，根本對台中就沒有愛，維護台中的光榮感，就從刪Ｑ開始。